Коронавирус в Украине 9 февраля: выявлено более 38 тысяч новых COVID-случаев

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро среды, 9 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 38 тысяч 257 жителей страны (сутками ранее было 34 353). В том числе заболели 3308 детей и 1076 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4385 человек; летальных случаев - 240; выздоровели 17 063 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 3864;
- Винницкая область – 100;
- Волынская область – 1120;
- Днепропетровская область – 2111;
- Донецкая область – 1881;
- Житомирская область – 1557;
- Закарпатская область – 978;
- Запорожская область – 11431;
- Ивано-Франковская область – 750;
- Киевская область – 1314;
- Кировоградская область – 344;
- Луганская область – 774;
- Львовская область – 2161;
- Николаевская область – 819;
- Одесская область – 3587;
- Полтавская область – 1454;
- Ровенская область – 2006;
- Сумская область – 1597;
- Тернопольская область – 1011;
- Харьковская область – 2293;
- Херсонская область – 1012;
- Хмельницкая область – 2093;
- Черкасская область – 1120;
- Черновицкая область – 929;
- Черниговская область – 1141.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 4 380 047 человек;
- выздоровели - 3 713 348 пациентов;
- летальных исходов - 101 887;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 758 148.
Отметим, как прогнозирует Центр экономики здравоохранения (KSE), половина регионов Украины могут оказаться в красной зоне карантина уже на этой неделе. В ближайшие две недели ожидается наступление пика заболеваемости коронавирусом в Украине – будет фиксироваться до 55 тысяч COVID-случаев в сутки.
С 11 февраля в Закарпатской, Хмельницкой и Луганской областях будет действовать красный уровень эпиднебезопасности.
Как сообщал Главред, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже в ближайшие две недели ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
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