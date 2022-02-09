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Коронавирус в Украине 9 февраля: выявлено более 38 тысяч новых COVID-случаев

9 февраля 2022, 08:26
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Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской,  Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

коронавирус
Киев лидирует по числу выявленных случаев коронавируса / Коллаж ua.depositphotos.com, pixabay.com

По состоянию на утро среды, 9 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 38 тысяч 257 жителей страны (сутками ранее было 34 353). В том числе заболели 3308 детей и 1076 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4385 человек; летальных случаев - 240; выздоровели 17 063 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, в Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 3864;
  • Винницкая область – 100;
  • Волынская область – 1120;
  • Днепропетровская область – 2111;
  • Донецкая область – 1881;
  • Житомирская область – 1557;
  • Закарпатская область – 978;
  • Запорожская область – 11431;
  • Ивано-Франковская область – 750;
  • Киевская область – 1314;
  • Кировоградская область – 344;
  • Луганская область – 774;
  • Львовская область – 2161;
  • Николаевская область – 819;
  • Одесская область – 3587;
  • Полтавская область – 1454;
  • Ровенская область – 2006;
  • Сумская область – 1597;
  • Тернопольская область – 1011;
  • Харьковская область – 2293;
  • Херсонская область – 1012;
  • Хмельницкая область – 2093;
  • Черкасская область – 1120;
  • Черновицкая область – 929;
  • Черниговская область – 1141.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 9 февраля 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 4 380 047 человек;
  • выздоровели - 3 713 348 пациентов;
  • летальных исходов - 101 887;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 758 148.

Отметим, как прогнозирует Центр экономики здравоохранения (KSE), половина регионов Украины могут оказаться в красной зоне карантина уже на этой неделе. В ближайшие две недели ожидается наступление пика заболеваемости коронавирусом в Украине – будет фиксироваться до 55 тысяч COVID-случаев в сутки.

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С 11 февраля в Закарпатской, Хмельницкой и Луганской областях будет действовать красный уровень эпиднебезопасности.

Как сообщал Главред, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже в ближайшие две недели ежедневное число выявленных больных коронавирусом может достичь 60 тысяч человек в сутки. Согласно прогнозу, с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

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