Коронавирус в Украине 9 октября: за сутки выявили 15,9 тыс. больных COVID-19

Коронавирус в Украине немного снизил темп / Reuters

По состоянию на утро субботы, 9 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 908 жителей страны. В том числе заболели 1447 ребенка и 298 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 364 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 529 913 человек;

выздоровели - 2 287 846 человек;

летальных исходов - 58 331;

проведено ПЦР-тестов - 13 217 913.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 9 октября 2021 / t.me/mozofficial

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Сколько больных коронавирусом в Украине за сутки по областям

г. Киев - 863 случая;

Винницкая область - 243 случая;

Волынская область - 328 случаев;

Днепропетровская область - 1291 случай;

Донецкая область - 1080 случаев;

Житомирская область - 622 случая;

Закарпатская область - 195 случаев;

Запорожская область - 773 случая;

Ивано-Франковская область - 334 случая;

Киевская область - 676 ​​случаев;

Кировоградская область - 107 случаев;

Луганская область - 480 случаев;

Львовская область - 1177 случаев;

Николаевская область - 333 случая;

Одесская область - 1310 случаев;

Полтавская область - 376 случаев;

Ровенская область - 492 случая;

Сумская область - 702 случая;

Тернопольская область - 444 случая;

Харьковская область - 974 случая;

Херсонская область - 709 случаев;

Хмельницкая область - 646 случаев;

Черкасская область - 553 случая;

Черновицкая область - 688 случаев;

Черниговская область - 512 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Киеве

По состоянию на 9 октября в столице зафиксированы 863 новых случая коронавируса за сутки. Это на 142 случая больше, чем 8 октября (721 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 239 723 случая COVID-19. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 222 425 человек (186 за сутки); умерли 5 516 человек (13 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 137 688 случаев COVID-19 (676 новых случаев за сутки). С начала эпидемии в области выздоровели 128 433 человека (252 за сутки); умерли 2 945 человек (10 за сутки).

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 8 октября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 362 жителей страны. Были госпитализированы 3 526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4 720 человек.

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях по коронавирусу в регионах Украины. По состоянию на 8 октября, в Украине в целом был превышен уровень заболеваемости. Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области и Черновицкой области.

Власти Киева пока не рассматривают вопрос введения локдауна, однако, ситуация с коронавирусом в столице ухудшается. Город продолжает подготовку к введению спецпропусков на транспорт, сообщили в пресс-службе Официального портала Киева.