Анестезиолог пояснил, как дети переносят коронавирус

Врач пояснила, как проходит Ковид-19 у детей / УНИАН

Жуткий коронавирус уже успел забрать жизни многих украинцев и продолжает распространяться по территории нашей страны. По словам доктора медицинских наук, профессор-анестезиолог Владимира Корсунова, дети намного легче переносят опасный недуг, нежели взрослые.

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По информации врача, среди маленьких пациентов зафиксировано гораздо меньше тяжелых случаев и смертей от COVID-19, чем среди взрослых.

"Дети тоже болеют. Но процент заболевших детей значительно ниже. Ключевое отличие в том, что дети крайне редко болеют тяжело. Если у взрослых каждый пятый будет требовать госпитализации из-за развития пневмонии или более тяжелых состояний, то среди детей, по зарубежным данным, тяжело болеют лишь около 6%. Да и смертность значительно ниже", — пояснил врач в интервью ZN.UA.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 6 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже почти 3,7 миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни приближается к отметке в 260 тысяч людей.

Также Главред писал, что Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые нормы были смягчены же с 11 мая.