УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Анестезиолог пояснил, как дети переносят коронавирус

7 мая 2020, 22:08

Маленькие пациенты намного легче переносят симптомы Ковид-19, нежели взрослые.

Дети
Врач пояснила, как проходит Ковид-19 у детей / УНИАН

Жуткий коронавирус уже успел забрать жизни многих украинцев и продолжает распространяться по территории нашей страны. По словам доктора медицинских наук, профессор-анестезиолог Владимира Корсунова, дети намного легче переносят опасный недуг, нежели взрослые.

Читайте также"Положительная динамика": Аваков представил план снятия карантина

По информации врача, среди маленьких пациентов зафиксировано гораздо меньше тяжелых случаев и смертей от COVID-19, чем среди взрослых.

"Дети тоже болеют. Но процент заболевших детей значительно ниже. Ключевое отличие в том, что дети крайне редко болеют тяжело. Если у взрослых каждый пятый будет требовать госпитализации из-за развития пневмонии или более тяжелых состояний, то среди детей, по зарубежным данным, тяжело болеют лишь около 6%. Да и смертность значительно ниже", — пояснил врач в интервью ZN.UA.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 6 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже почти 3,7 миллиона человек во всем мире. Кроме того,  статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни приближается к отметке в 260 тысяч людей. 

Также Главред писал, что Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые нормы были смягчены же с 11 мая.

дети коронавирус коронавирус в Киеве коронавирус симптомы
Сейчас вы просматриваете новость «Анестезиолог пояснил, как дети переносят коронавирус». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:08
Анестезиолог пояснил, как дети переносят коронавирус
22:05
В Еврокомисии пояснили, когда ЕС полностью откроет границы
21:47
Руперт Гринт из Гарри Поттера стал папой в первый раз
21:35
Сивохо призвал готовиться к уходу Путина с Донбасса Видео
21:33
Сериалы Падение Ордена и Синяя книга закрылись из-за коронавируса
21:29
У помощника Трампа обнаружили опасный коронавирус
21:08
Кокаїн - Жадан і Собаки выпустили новый трешовый клип об Украине Видео
20:57
"Положительная динамика": Аваков представил план снятия карантина
20:50
Кабмин ослабил карантин для магазинов в ТРЦ с 11 мая
20:31
Саакашвили получил высокую должность в Нацсовете по вопросам реформ
20:22
Взлет цен на электроэнергию в Украине: сколько теперь придется платить
20:18
Подсчитано, сколько нардепов переболело коронавирусом - список
19:54
В Черкассах запрещено ослаблять карантин с 11 мая
19:45
Ученые выяснили, в чем растущая опасность молока Видео
19:29
Попались на горячем: бойцы Нацгвардии поджигали траву под Киевом Видео
19:08
В Украине IKEA запустила сайт с товарами и ценами
19:07
Удавка на шее: МВФ резко изменил кредитную программу для Украины
19:03
Ревизор Карантин 4 выпуск смотреть онлайн 07-05-2020 Видео
19:00
"Ударит бумерангом": в ООН предупредили о последствиях пандемии
18:34
Ученые рассказали, чем опасно ожирение при коронавирусе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять