"Положительная динамика": Аваков представил план снятия карантина

Аваков уверен, что карантин в нашей стране нужно снимать частично / УНИАН

Карантин в Украине, который был введен в связи с угрозой распространения опасного коронавируса, нужно снимать лишь частично, ориентируясь на ситуацию отдельно по регионам.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время церемонии вручения наград украинским врачам, которые в апреле помогали Италии бороться с COVID-19, сообщает пресс-служба МВД.

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По его словам, в стране распространение коронавируса происходит по положительной динамике. При этом он считает, что большая заслуга в данном развитии событий принадлежит местным властям.

"Украина демонстрирует одну из лучших динамик в Европе и ее важно удержать. Я считаю, что решения о снятии карантина должны приниматься с учетом развития эпидемий в каждом регионе страны. 11 мая - очередное испытание, начало ослабления карантина, но необходимо продумать каждый шаг, чтобы все было безопасно", - рассказал Аваков.

Кроме этого глава МВД попросил медиков, которые вернулись из Италии, делиться опытом по борьбе с COVID-19.

Ранее Главред писал, что 7 мая Верховная Рада на внеочередном заседании приняла сразу в первом и во втором чтении законопроект №3380 по борьбе с коронавирусом.

Также напомним, в Киеве начались испытания отечественного препарата против коронавируса. Минздрав дал разрешение Киевской больнице №4 на экспериментальное лечение.