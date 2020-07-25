Минздрав о коронавирусе: украинский сценарий отличается от европейского

В Украине коронавирус развивается по сценарию, который отличается от европейского / pixabay.com

Симптомы и течение коронавирусной инфекции в Украине существенно отличаются от сценария, который разворачивается в Европе. Так, в нашей стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде.

Как пояснила Микичак, в Украине зафиксировано меньше случаев инфицирования среди пенсионеров, но наблюдается инфицирование среди детей и беременных.

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"В Украине с начала эпидемии коронавируса подтверждена болезнь у 4,5 тысячи детей, из них госпитализированы около 600 детей. Кроме этого, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных", - рассказала она.

В связи с этим в Минздраве просят беременных сразу обращаться к врачу при первых симптомах респираторной болезни. Также беременных призывают свести к минимуму пребывание в местах массового скопления людей.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в стране зафиксировали 63 929 случаев заражения. За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +1106 человек. 1590 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вылечились от коронавируса за сутки 611 человек, всего – 35 497.

Также отметим, главный санврач Виктор Ляшко назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев.