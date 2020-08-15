Врач ошарашила сроками второй волны коронавируса в Украине

Врач назвала сроки эпидемии коронавируса в Украине / Reuters

Китайский коронавирус оказался более устойчивым к ультрафиолетовым лучам, поэтому новая вспышка заболеваемости скорее всего произойдет осенью, параллельно с сезонной эпидемией гриппа.

Об этом в интервью КП в Украине заявила заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.

Она также отметила, что у экспертов были предположения, что коронавирус летом исчезнет, "но они не сбылись".

"Конечно, коронавирус не будет с нами всю жизнь, но до марта будущего года останется точно", – сказала медик.

Она отметила, что COVID-19 – это новый возбудитель, происхождение которого еще точно не установлено. Он подчиняется не законам природы, а "своим внутренним законам", о которых ученые еще мало знают.

Читайте такжеНовая волна коронавируса: в Минздраве срочно обратились к украинцам

"К сожалению, как бы ни старались медики повлиять на течение пандемии в Украине, спасать себя украинцы должны, в первую очередь, сами, соблюдая хотя бы простейшие рекомендации: держать социальную дистанцию, обрабатывать руки, поверхности, проветривать помещения, беречь пожилых людей. То есть сводить риск заражения к минимуму", – подчеркнула врач.

Также врач-инфекционист Ольга Голубовская пояснила, в чем подвох и главная опасность ПРЦ-тестов. Она подробно рассказала о ПЦР-тестах – основных тестах, которые диагностируют коронавирусную инфекцию (ПЦР расшифровывается как полимеразная цепная реакция).

Как ранее писал Главред, тесты на коронавирус в обязательном порядке должны делать люди, у которых есть симптомы COVID-19 и они идут на госпитализацию. Заодно тестируют и всех домочадцев, с которыми у пациента был контакт.