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В Украине по-новому будут определять выздоровевших от Covid-19

10 июня 2020, 19:14

Для выписки из медучреждения достаточно сделать один ПРЦ-тест.

Коронавирус, врач
В Минздраве ожидают рост количества выздоровевших от коронавируса / Reuters

В Министерстве здравоохранения упростили механизм определения, который является показателем полного выздоровления пациента от коронавируса.

Как сообщил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, выздоровевшим будут считать пациента с одним отрицательным тестом, который провели методом ПЦР.

По словам чиновника, ранее необходимо было провести не менее двух тестов и демонстрировать полное отсутствие симптомов. Лишь после этого украинские медики ставили больному Covid-19 диагноз: здоров.

"У нас изменены подходы для выписки больных коронавирусной болезнью из стационаров и снятия диагноза COVID-19 после выздоровления. Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие клинических симптомов и два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов и один отрицательный тест методом ПЦР", – заявил Ляшко.

Главный санврач не сомневается, что нововведение существенно повлияет на статистику и в ближайшее время в стране стремительно возрастет количество выздоровевших от Covid-19.

Как ранее сообщалось, вирусолог Надежда Жолобак сообщила, что в Украине не разрабатывают вакцину от китайского коронавируса Covid-19 из-за того, что в стране уничтожены все учреждения, которые могли этим заниматься.

Ранее доктор Чжун Наньшань, который руководит борьбой с коронавирусом в Китае, говорил, что первые китайские вакцины от Covid-19 могут появиться уже осенью 2020 года.

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