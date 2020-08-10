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Коронавирус наступает: в Черновицкой ОГА бьют тревогу

10 августа 2020, 21:09

В ОГА считают, что самая первая задача, которая стоит перед госпитальными базами - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты.

коронавирус
Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса / Reuters

Черновицкую область массово накрывает второй волной опасного коронавируса. На сегодня повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА в Facebook.

При этом отмечается, что в Кицманской районе зарегистрирована вспышка коронавируса.

В ОГА считают, что самая первая задача, которая стоит перед госпитальными базами - это сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты.

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"Сейчас на счетах больниц есть около 50 млн гривен неиспользованных средств. Эти деньги медицинские учреждения получили от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных COVID-19", - говорится в сообщении.

В свою очередь замглавы ОГА Наталия Гусак заявила, что ряд областных больниц не потратили выделенные деньги на закупку медикаментов.

"Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", - отметила она.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, на территории Украины количество заболеваний COVID-19 может возрасти до более 2 тысяч прецедентов ежедневно. В таком случае показатель смертности составит 40-50 человек в день. Об этом рассказали в пресс-службе президента Владимира Зеленского в ходе совещания в рамках противодействия коронавирусной угрозе.

Напомним, согласно данным на утро, 10 августа, коронавирусной инфекцией за последние сутки заразились еще 1008 украинцев. Всего на территории страны зафиксировано 81 957 прецедентов заболевания COVID-19.

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