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Ослабление карантина: за что могут наказать после 12 мая

12 мая 2020, 22:30

Выяснилось, что в Украине остается под запретом после ослабления карантина с 12 мая.

Карантина
Ослабление карантина - за что могут оштрафовать с 12 мая / УНИАН

Коронавирус в Украине - с 12 мая карантин постепенно начали ослаблять и часть ограничений для наших граждан была снята. Так, открылись салоны красоты, некоторые магазины, заработали летние площадки ресторанов и разрешили гулять в парках.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина с сегодняшнего дня переходит в адаптивный карантин. Это значит, что первый этап ослабления запретов уже начнет действовать с 12 мая, но каждая область может снимать или возобновлять ограничения, если того будет требовать эпидемиологическая ситуация.

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Также останутся штрафы для граждан Украины, которые нарушают карантинный или масочный режим.

Что останется под запретом после 12 мая в Украине:

  • Массовые собрания и гуляния
  • Нахождение на улице без маски и документов
  • Перемещения по улицам группами более 2 людей.
  • Нарушение режима самоизоляции или обсервации.
  • Пребывание в общественных местах без сопровождения взрослых детям до 14 лет.
  • Посещение спортивных и детских площадок.
  • Посещение учебных заведений.
  • Работа домов престарелых, а также заведений по оказанию палиативной помощи.
  • Работа пунктов временного пребывания мигрантов.
  • Работа ресторанов, кроме продажи на вынос и летних площадок.
  • Работа кинотеатров и театров.
  • Работа развлекательных зон ТРЦ и фудкортов.
  • Работа спортивных залов и фитнесс-залов.

За нарушение карантинного режима предусмотрена административная и уголовная ответственность. Минимальный штраф – от 17 тысяч гривен. Работник, который допустил нарушение, может быть оштрафован до 34 тысячи гривен.

Должностное лицо предприятия, которое отвечает за обеспечение выполнения и соблюдения карантинных правил, может быть оштрафовано на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

За нарушение санитарных правил или за нарушение, которое могло повлечь за собой распространение заболевания – штраф от 17 до 51 тысячи гривен или же арест, ограничение свободы.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о том, что для украинцев ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции будут обязательным требованием - даже в условиях адаптивного карантина.

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