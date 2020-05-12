Ослабление карантина: за что могут наказать после 12 мая

Ослабление карантина - за что могут оштрафовать с 12 мая / УНИАН

Коронавирус в Украине - с 12 мая карантин постепенно начали ослаблять и часть ограничений для наших граждан была снята. Так, открылись салоны красоты, некоторые магазины, заработали летние площадки ресторанов и разрешили гулять в парках.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Украина с сегодняшнего дня переходит в адаптивный карантин. Это значит, что первый этап ослабления запретов уже начнет действовать с 12 мая, но каждая область может снимать или возобновлять ограничения, если того будет требовать эпидемиологическая ситуация.

Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, какие материки стали новыми эпицентрами пандемии коронавируса

Также останутся штрафы для граждан Украины, которые нарушают карантинный или масочный режим.

Что останется под запретом после 12 мая в Украине:

Массовые собрания и гуляния

Нахождение на улице без маски и документов

Перемещения по улицам группами более 2 людей.

Нарушение режима самоизоляции или обсервации.

Пребывание в общественных местах без сопровождения взрослых детям до 14 лет.

Посещение спортивных и детских площадок.

Посещение учебных заведений.

Работа домов престарелых, а также заведений по оказанию палиативной помощи.

Работа пунктов временного пребывания мигрантов.

Работа ресторанов, кроме продажи на вынос и летних площадок.

Работа кинотеатров и театров.

Работа развлекательных зон ТРЦ и фудкортов.

Работа спортивных залов и фитнесс-залов.

За нарушение карантинного режима предусмотрена административная и уголовная ответственность. Минимальный штраф – от 17 тысяч гривен. Работник, который допустил нарушение, может быть оштрафован до 34 тысячи гривен.

Должностное лицо предприятия, которое отвечает за обеспечение выполнения и соблюдения карантинных правил, может быть оштрафовано на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

За нарушение санитарных правил или за нарушение, которое могло повлечь за собой распространение заболевания – штраф от 17 до 51 тысячи гривен или же арест, ограничение свободы.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о том, что для украинцев ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции будут обязательным требованием - даже в условиях адаптивного карантина.