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"Украинцев обманывают": эксперт дал тревожный прогноз насчет Covid-19

Государство не продемонстрировало эффективных мер по борьбе с коронавирусом, считает Андрей Александрин.

27 июня 2020, 03:40
Медицинская маска
Эксперт оценил борьбу с коронавирусом в Украине / УНИАН

В случае повторного введения карантинным мер в Украине из-за коронавируса граждане уже не будут их соблюдать, заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, государство не продемонстрировало эффективных мер для решения этого вопроса.

"Потому что государство просто обманывает население. Если бы мы за два месяца увидели эффективные меры со стороны государства, граждане, возможно, стали бы доверять центральным органам власти. А сегодня мы видим просто разбазаривание денег из национального бюджета, поэтому никакого доверия к власти нет. Значит, и нет смысла вводить дополнительные карантинные ограничения", - отметил эксперт.

По его мнению, государству необходимо срочно начать работать с населением путем разъяснения.

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"Не надо проводить ток-шоу, где политики друг на друга ругаются и вводят в заблуждение всех людей. Надо обращаться к специалистам, экспертам, у которых есть право разъяснять подобные вопросы", - добавил Александрин.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила о том, что в Украине недостаточно проводят тесты для контактных людей в контексте выявления заболеваемости коронавирусом.

коронавирус новости коронавирус в Украине Covid-19
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