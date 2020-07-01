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Эпидемия COVID-19 в Украине идет на спад: эксперт рассказал об изменении ситуации

В июне возросло количество бессимптомных носителей COVID-19.

1 июля 2020, 14:24
коронавирус в Украине
Ситуация с COVID-19 в Украине постепенно стабилизируется / УНИАН

В Украине пандемия коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. Прошлый месяц показал, что заразившихся COVID-19 пациентов, нуждающихся в госпитализации – около 20%. У 60% украинцев течение болезни проходит бессимптомно.

Об этом рассказал вице-президент Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний в комментарии Obozrevatel.

Ученый, ссылаясь на данные Минздрава, отметил, что с начала июня в Украине заметно выросла доля заразившихся коронавирусной инфекции, однако 60% таких пациентов не чувствуют симптомов COVID-19.

По его словам, из этого следует вывод, что у новых инфицированных будет установлено легкое течение болезни. Таким образом, пандемия постепенно идет на спад, однако вероятность опасности по-прежнему остается.Читайте такжеВ Киеве ужесточают карантин: Кличко рассказал о главных изменениях

"Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом говорит уменьшение количества смертей. Сравнивая новые данные с прогнозом от 19 июня, можно сказать, что темпы распространения эпидемии уменьшаются, но при этом все еще остаются высокими", – подчеркнул Загородний.

По состоянию на 1 июля в Украине диагностировано 44 998 прецедента заражения китайской коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирус подцепили 664 украинца.

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