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Коронавирус в Украине: где больше всего госпитализированных больных

17 сентября 2020, 20:32

По словам Ляшко, за последние три недели статистика госпитализации стабилизировалась, однако еще остается на очень высоком уровне.

Ляшко
Ляшко рассказал о заполненности больниц / УНИАН

В Минздраве поведали о том, что больше всего госпитализированных больных с коронавирусом в Киеве, Львове и Харькове. В Харьковской области больницы заполнены на 50%.

Об этом в эфире Украина 24 рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что в самом Харькове заполненность коек составляет до 90%, а в области загруженность районной больницы может составлять 10-15%.

По словам Ляшко, за последние три недели статистика госпитализации стабилизировалась, однако еще остается на очень высоком уровне.

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"В нас в неделю около 2800-2900 госпитализаций", - отметил главный санврач.

Он отметил, что на сегодня в Украине количество коек достаточно.

"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро", - сказал Ляшко.

коронавирус Украина Виктор Ляшко Минздрав Коронавирус Киев
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