Коронавирус в Украине: где больше всего госпитализированных больных

По словам Ляшко, за последние три недели статистика госпитализации стабилизировалась, однако еще остается на очень высоком уровне.
В Минздраве поведали о том, что больше всего госпитализированных больных с коронавирусом в Киеве, Львове и Харькове. В Харьковской области больницы заполнены на 50%.
Об этом в эфире Украина 24 рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
Он уточнил, что в самом Харькове заполненность коек составляет до 90%, а в области загруженность районной больницы может составлять 10-15%.
По словам Ляшко, за последние три недели статистика госпитализации стабилизировалась, однако еще остается на очень высоком уровне.
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"В нас в неделю около 2800-2900 госпитализаций", - отметил главный санврач.
Он отметил, что на сегодня в Украине количество коек достаточно.
"Тенденции таковы, что во время осенне-зимнего периода количество будет увеличиваться. А пример Франции, Испании и Израиля, где есть четкая вторая волна, показывает, что это может быть достаточно быстро", - сказал Ляшко.
- Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 16 сентября нашли у 162 тысяч 660 человек, за сутки вирус "убил" рекордное количество инфицированных – скончались 76 пациентов.
- Предыдущий суточный антирекорд по количеству найденных инфицированных составлял 3 тысячи 144 человека.