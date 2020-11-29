Коронавирус в Украине: хватает ли коек для больных пациентов

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев – 1740.
Загруженность медицинских учреждений, принимающих больных COVID-19, в Украине за период с 24 по 28 ноября включительно несколько уменьшилась и составила 47,5%.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 29 ноября. Загруженность больниц Киева составила 53,8%.
Больше всего коек заняты в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%) и Запорожской (60,3%) областях.
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Наименьшая заполненность больниц отмечена в Херсонской области – 19,7%. Всего в Украине для лечения больных COVID-19 предусмотрено 56 527 коек.
Накануне сообщалось, что в целом по Украине занято 49% койко-мест.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев – 1740.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.