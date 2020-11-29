Коронавирус в Украине: хватает ли коек для больных пациентов

Загруженность коек в Украине снизилась / Reuters

Загруженность медицинских учреждений, принимающих больных COVID-19, в Украине за период с 24 по 28 ноября включительно несколько уменьшилась и составила 47,5%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 29 ноября. Загруженность больниц Киева составила 53,8%.

Больше всего коек заняты в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%) и Запорожской (60,3%) областях.

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Наименьшая заполненность больниц отмечена в Херсонской области – 19,7%. Всего в Украине для лечения больных COVID-19 предусмотрено 56 527 коек.

Накануне сообщалось, что в целом по Украине занято 49% койко-мест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев – 1740.

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