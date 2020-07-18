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Достанется не всем: иммунолог дал прогноз по вакцине от коронавируса

По мнению врача, на первых порах количество вакцины будет ограничено, и прививать будут только определенные группы людей из группы риска.

18 июля 2020, 18:25
свиной грипп, эпидемия, вакцина
Иммунолог поведала, когда появится вакцина от коронавируса / РБК-Украина

Вакцина от опасного коронавируса, который распространяется в мире с декабря прошлого года, может появиться в начале 2021 года, но ее массовое применение можно ожидать лишь через год.

Такой прогноз в интервью OBOZREVATEL озвучила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.

"В начале года она может появиться в тех странах, которые ее разрабатывают. Для других стран это может быть уже позже. Реально – где-то через год, не раньше", – сказала она.

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По мнению врача, на первых порах количество вакцины будет ограничено, и прививать будут только определенные группы людей из группы риска. В частности, медицинских работников, которые чаще всех контактируют с больными коронавирусом.

В то же время, по оценкам иммунолога, уже через год вакцина от коронавируса может быть общедоступной.

Вакцина от коронавируса

Как ранее писал Главред, ранее известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала о том, что сыворотка крови, взятая у одной тысячи доноров, уже имеет специфические антитела к различным ОРВИ. По ее словам, коронавирусные инфекции, вызывающие пандемии, мутируют несколько раз в год, поэтому нет никакого смысла создавать вакцины.

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