Кому не страшен коронавирус: врач назвал три типа иммунитета

Иммунолог назвал три типа людей, которым не грозит коронавирус / Reuters

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты и заражать людей. В связи с этим, иммунолог Николай Крючков поделил украинцев на три типа, которые имеют наибольшую вероятность не заболеть коронавирусом (COVID-19).

Об этом врач поведал в интервью КП.

По словам доктора, есть три типа людей:

У человека очень быстрый и сильный неспецифический (то есть врожденный) иммунитет. Как утверждает доктор, при относительно небольшой вирусной дозе такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм. Если какие-то клетки начнут инфицироваться, то местный иммунитет быстро остановит этот процесс. Никаких симптомов в этом случае не будет. Но и иммунитета к коронавирусу, скорее всего, не возникнет. Человек заразился, но у него в целом сильный иммунный ответ. "Такое возможно, скажем, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами (обычные простуды). У них в организме могут сохраниться сильные, хорошо связывающиеся с "вражескими агентами" (антигенами) антитела. Они распознают участки нового коронавируса, сходные с сезонными коронавирусами. Или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами", – отметил эксперт. Организм в целом сильный, он не склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. "Человек заразился, иммунный ответ развивается в обычном порядке, но при этом болезнь протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно. Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял один – три дня, и все. При этом инфекция была и специфический иммунитет остается", – рассказал Крючков.

При этом он подчеркнул: на сегодня ученые не могут определить, существует ли какой-то определенный генотип, при котором человек гарантированно не заразится коронавирусом.

"Теоретически могут существовать особенности рецепторов, из-за которых вирус вообще не может проникнуть в организм (так бывает в случае с ВИЧ). Либо, может быть, существует генетически обусловленное состояние врожденного иммунитета, благодаря которому организм очень быстро реагирует на некоторые вирусы и успевает справиться с ними еще до развертывания мощной специфической иммунной реакции", – рассказал доктор.

Напомним, по состоянию 31 июля, в Украине зафиксированы 69884 случая заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 30 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +1090.