Комаровский назвал единственный эффективный препарат от коронавируса

Комаровский назвал эффективный препарат против коронавируса / Скриншот

Известный врач Евгений Комаровский, который ранее дал советы относительно кондиционеров, на этот раз поведал, какой препарат эффективен во время лечения коронавируса.

По словам доктора, таким препаратом является Ремдесивир. Отвечая на вопрос пользователя на своем сайте, врач уточнил, что это лекарство является очень дорогим и дефицитным.

"Сегодня есть только один препарат, по поводу которого относительно действия при коронавирусе более-менее серьезно доказана его эффективность – "Ремдесивир". Он дефицитен, очень сильно дорог", – подчеркнул Комаровский.

Врач также рассказал, как обстоят дела с противовирусными препаратами в Украине.

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"Эффективные противовирусные препараты есть, но их количество очень ограничено. И препаратов с доказанной эффективностью при вирусных инфекциях очень мало, и они очень специфичны. Универсальных нет. И, как правило, лечение такими препаратами очень дорогое. Нужно доказать, что лечится именно эта вирусная инфекция, то есть нужно обследование. Все эти так называемые "противовирусные" препараты – копеечные, а иногда и не очень, которые типа "повышают иммунитет" и надо при любом "чихе" их пить, – это "развод"", – пояснил Комаровский.

Как писал Главред, известный педиатр Евгений Комаровский также заявил, что мы все должны готовиться к тому, что с 1 сентября дети идут в школу. По его словам, дистанционное обучение - это "катастрофа для Украины".