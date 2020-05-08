"Бабушек не убьет": Комаровский пояснил, кому наименее опасен коронавирус

Комаровский рассказал, кто переболеет Ковид-19 в первую очередь / Скриншот

Коронавирус, который быстро распространятся и по состоянию на утро, 8 мая, заразил уже почти четыре миллиона человек во всем мире, в первую очередь затронет детей и молодёжь, а не пожилых людей.

Об этом заявил известный детский педиатр Евгений Комаровский на YouTube и отметил, что для этих категорий граждан коронавирус наименее опасен.

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"Если нам надо, чтобы 70% людей переболели, то нужно сделать все, чтобы в первую очередь переболели те, для кого вирус представляет минимальную опасность. А это кто? Дети и молодежь. И они должны сейчас активно общаться и вырабатывать коллективный иммунитет.

"Это приведет к тому, что последующие подъемы заболеваемости этой зимой, осенью или следующей весной будут легче. Если дети переболеют сейчас, то они уже не смогут осенью принести коронавирус и убить своих бабушек", – сказал Комаровский.

Советы Комаровского

Ранее известный врач Комаровский рассказал об опасности самостоятельного применения антибиотиков при профилактике коронавируса. По его словам, утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях - один из самых больших мифов нашей медицины.

Также Главред писал, что Евгений Комаровский назвал пульсоксиметр уникальным методом диагностики при COVID-19.