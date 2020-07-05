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Коронавирус может быть не опасным: Ляшко рассказал, кто болеет COVID-19 в легкой форме

В Украине около 20% заболевших COVID-19 пациентов кладут в больницы.

5 июля 2020, 18:07
Ляшко
Ляшко утверждает, что 80% заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно / УНИАН

Около 80% заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов на территории Украины не нуждаются в госпитализации. Однако показатели по занятости больничных коек отличаются в региональном разрезе.

Об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко, сообщает Украина 24.

По его словам, где-то 80% заболевших коронавирусом пациентов не нуждаются в прохождении лечения в больницах. Таких инфицированных не рекомендуется госпитализировать, чтобы исключить вероятность их заражения другими инфекционными заболеваниями.

"Если мы говорим о коронавирусной болезни – 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на койки, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями", - сказал Ляшко, добавив, что лечение коронавируса в легкой форме проходит амбулаторно.Читайте такжеЛяшко назвал главное условие окончания эпидемии COVID-19 в Украине

Также он подчеркнул, что показатель госпитализации составляет около 20%. Однако ситуация зависит от региона – к примеру, в Закарпатье показатель госпитализации составляет 29-31%. Как только состояние больного стабилизируется, его могут отправить на амбулаторное лечение.

Напомним, по состоянию на 5 июля в Украине диагностировано 48 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 подхватили 823 украинца.

Согласно информации Минздрава, по данным на воскресенье, 5 июля, к переходу на следующий этап смягчения карантинных мер не готовы Киев и 8 украинских областей.

коронавирус в Украине Минздрав Виктор Ляшко
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