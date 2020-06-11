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Ляшко пояснил антирекорд по коронавирусу в Украине

11 июня 2020, 23:01

По словам главного санврача, главная причина увеличения количества зараженных коронавирусом - устранение очереди из тест-образцов.

Ляшко
Ляшко назвал причину антирекорда по коронавирусу / УНИАН

Антирекорд по коронавирусу в Украине - по состоянию на четверг, 11 июня, в стране зафиксированы 29 070 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 10 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +689. Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 854 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +21.

Такую печальную статистику в Минздраве пояснили устранением очереди из тест-образцов. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко интервью Радио НВ

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней, - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", - пояснил он.

Читайте такжеВ Киеве коронавирус обнаружили у работников ресторанов

По словам санврача, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ожидают проверку две тысячи образцов крови на наличие COVID-19, которые должны быть "сегодня или завтра утром" доставлены в Национальную референс-лабораторию.

Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тысяч тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.

Как сообщал Главред, врач-педиатр Анна Горбань считает, что в течение ближайших двух лет коронавирусом переболеют 80% населения земного шара, а людям, которые находятся в группе риска, стоит надеяться лишь на изобретение вакцины.

Также напомним, врач пояснила, как пользоваться масками и перчатками для защиты от коронавируса во время жары.

Минздрав Виктор Ляшко коронавирус
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