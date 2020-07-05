Ляшко назвал главное условие окончания эпидемии COVID-19 в Украине

Ляшко призвал украинцев соблюдать карантин / УНИАН

Власть и общество должны объединиться для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 и обратить внимание на соблюдение профилактических мероприятий. Иначе китайская угроза нанесет серьезный удар по Украине.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Украина 24.

По его словам, в стране существует проблема нарушения противоэпидемиологических мероприятий. Несоблюдение карантинных мер по итогу может привести к росту числа заражений коронавирусом на территории страны.

"Непрописывание норм приводит к тому, что их нарушают, нарушения формируют негативный имидж и потенциальный источник инфицирования", - утверждает Ляшко.Читайте такжеВ ВОЗ заявили о начале второго пика пандемии коронавируса

Также чиновник акцентировал внимание на том, что каждый день в Украине диагностируют около 900-1000 прецедентов заражения COVID-19. Причиной тому является нарушение карантинных мер.

Напоследок Ляшко добавил, что если власть и общество не объединятся против коронавируса, Украину ожидают крайне негативные последствия.

"В ином случае будет бой в одностороннем порядке, он может привести к поражениям, которые выразятся в коллапсе системы здравоохранения, летальных случаях, росте случаев заболевания", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, когда ожидается снижение агрессивности коронавируса, вследствие чего вирус может стать менее опасным для человечества.