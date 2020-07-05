УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ляшко назвал главное условие окончания эпидемии COVID-19 в Украине

Украину могут ожидать печальные последствия в случае провала борьбы с коронавирусом.

5 июля 2020, 09:02
Виктор Ляшко
Ляшко призвал украинцев соблюдать карантин / УНИАН

Власть и общество должны объединиться для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 и обратить внимание на соблюдение профилактических мероприятий. Иначе китайская угроза нанесет серьезный удар по Украине.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Украина 24.

По его словам, в стране существует проблема нарушения противоэпидемиологических мероприятий. Несоблюдение карантинных мер по итогу может привести к росту числа заражений коронавирусом на территории страны.

"Непрописывание норм приводит к тому, что их нарушают, нарушения формируют негативный имидж и потенциальный источник инфицирования", - утверждает Ляшко.Читайте такжеВ ВОЗ заявили о начале второго пика пандемии коронавируса

Также чиновник акцентировал внимание на том, что каждый день в Украине диагностируют около 900-1000 прецедентов заражения COVID-19. Причиной тому является нарушение карантинных мер.

Напоследок Ляшко добавил, что если власть и общество не объединятся против коронавируса, Украину ожидают крайне негативные последствия.

"В ином случае будет бой в одностороннем порядке, он может привести к поражениям, которые выразятся в коллапсе системы здравоохранения, летальных случаях, росте случаев заболевания", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, когда ожидается снижение агрессивности коронавируса, вследствие чего вирус может стать менее опасным для человечества.

карантин в Украине коронавирус в Украине Минздрав Covid-19 Виктор Ляшко
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко назвал главное условие окончания эпидемии COVID-19 в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:27
Коронавирус в Украине сорвался с цепи – за сутки более 800 больных
09:02
Ляшко назвал главное условие окончания эпидемии COVID-19 в Украине
08:59
Люди продолжают умирать: ВОЗ забраковала лекарства от коронавируса Видео
08:34
Запад уже давно хочет избавиться от Украины, но еще не придумал, как это сделать мнение
08:10
Вирусолог рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убивать Видео
07:28
Коронавирус в Украине и мире на 5 июля: за сутки заболели 190 тысяч человек Видео
06:58
Что ждет Украину после вскрытия банковского нарыва мнение
06:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июля: скачок жизненных сил и материальный взлет Видео
06:37
Иван Купала – лучшие гадания на суженого, желание и судьбу Видео
06:34
Эти удивительные шорты из 80-х взяли штурмом Instagram и опять в тренде Фото
06:02
Когда Украина победит коронавирус: астролог дал прогноз
05:41
"Коронавирус в Украине начнет отступать": астролог сказал, когда можно закончить карантин
05:31
В ВОЗ оценили шансы заразиться коронавирусом от домашних животных
05:14
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июля: карьерный успех и катастрофы Видео
04:56
В моде окрашивание волос розовое золото, или Rose gold: кому подходит и фото Фото
04:30
Новая опасность коронавируса: эксперт рассказал о серьезных рисках Видео
04:22
В ВОЗ заявили о начале второго пика пандемии коронавируса Видео
03:51
Будет ли вторая волна COVID-19 в Украие: врач дал прогноз
03:30
Прорыв дамбы под Киевом: эксперт предупредил об опасности
02:45
В ЕС поступит в продажу первый препарат для лечения COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять