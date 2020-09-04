Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал о "косяках" с тестами и манипуляциях на выборах

Ляшко рассказал правду о "бесплатных" тестах на коронавирус / УНИАН

В нашей стране очень сложно сдать бесплатный тест на китайский коронавирус, в том числе из-за нехватки вирусологов.

Об этом на закрытом селекторном совещании в Минздраве заявил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Запись совещания оказалась в распоряжении издания Страна.

На совещании неоднократно упоминалось, что ПЦР-исследования превратились в огромный бизнес, причем с заметной коррупционной составляющей.

"Огромное число исследований проводится за плату, и все, кто обращается, говорят, что получить бесплатный анализ нереально, хотя мы коммуницируем, что выделили 650 миллионов на это", – заявил санврач.

Читайте такжеВ Минобразования предложили страховать учителей и школьников от коронавируса

По данным Ляшко, около половины тестов по стране делается платно. Большинство частных лабораторий работают в Киеве, также их много на приграничных территориях.

Ляшко напомнил, что государственные лаборатории получили право брать плату за свои услуги. Но это не касается двух категорий – людей с симптомами коронавируса и больных пневмонией. Однако, именно эти группы ждут результатов тестов по неделе, а то и по две.

"7-14 дней, когда человек с клиническими симптомами не получает результатов исследований, это огромный "косяк", и "косяк" с нашей стороны", – сказал санврач.

Он рассказал и о другой ошибке – приоритетности тестирования, когда первыми делают тесты тем, кто госпитализирован из-за других заболеваний.

Главный санврач назвал главную угрозу на предстоящих местных выборах, намеченных на 25 октября.

"Я уверен, начнутся сейчас манипуляции с больными членами комиссий, наблюдателями от разных политических партий", – предупредил Ляшко.

Санврач предостерег своих подчиненных от выдачи членам комиссий фальшивых справок о результате тестов. Чиновник пригрозил уголовной ответственностью и призвал провести разъяснительную работу с докторами и лаборантами.

Он рассказал, что жалобы на COVID-19 в избирательных комиссиях будут рассматриваться эпидемиологами в первую очередь.

Ляшко заявил о таком алгоритме работы: если в избирательной комиссии выявили больного, то комиссия не закрывается, если остальные ее члены были в масках и соблюдали дистанцию.

"Если они будут нарушать, у нас будут основания говорить всем членам комиссии идти на самоизоляцию", – сказал санврач.

Напомним, ранее в Украине обновили список карантинных зон в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Также отметим, мэр Тернополя Сергей Надал заявил о том, что город не будет идти на усиление карантина в связи с попаданием в "красную" зону.