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Украина может стать центром пандемии COVID-19 в Европе: Ляшко назвал главное условие

Минздраву удается выявить лишь около 35% больных COVID-19.

8 июля 2020, 08:45
Виктор Ляшко
Ляшко призывает украинцев не игнорировать правила карантина / УНИАН

Математическое моделирование четко демонстрирует, что в Украине на самом деле может быть около 150 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, ведь Минздрав успевает диагностировать лишь 35% от всех возможных случаев заражений. Власти опасаются потенциального лидерства страны по коронавирусным показателям, которое может стать возможным в случае массового нарушения карантина.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС Украина.

По его словам, в связи с тем, что Минздраву удается обнаружить только менее половины людей, заболевших коронавирусом, реальное число прецедентов заражений COVID-19 на территории страны может достигать показателя в 150 тысяч случаев.

"Это математическое моделирование, которое это показывает", - сказал Ляшко.

Главный санврач не исключает, что именно Украина может стать новым эпицентром коронавирусной инфекции в Европе. Причем власти действительно опасаются такого развития событий.Читайте такжеКарантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев дома

"Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов", - отметил чиновник, уточнив, что в таком случае украинская система здравоохранения погрузится в глубокий кризис.

Напоследок он добавил, что катастрофический всплеск заражений вряд ли возможен летом, однако при условии пренебрежения профилактическими мерами спрогнозировать ситуацию станет практически невозможно.Читайте такжеКарантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление

"Если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что 80% заболевших коронавирусом украинцев переносят болезнь в легкой форме.

Также чиновник рассказал, как остановить эпидемию COVID-19 в Украине.

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