УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ляшко рассказал, сможет ли Украина избежать второй волны коронавируса

26 мая 2020, 08:39

Виктор Ляшко дал прогноз по поводу Украины и ожидаемой осенью 2020 года второй волны коронавируса.

Ляшко
замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко / УНИАН

Население Украины сможет избежать ожидаемой осенью второй волны китайского коронавируса Covid-19 либо в случае запуска процесса массовой вакцинации, либо же если инфекция ослабнет и перестанет вызывать заболевания.

С таким заявлением во вторник, 26 мая 2020 года в украинском телеэфире выступил замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: первое — во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность […] Не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе — разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну", — заявил он.

Ляшко утверждает ‒ в случае, если ни один из двух вышеуказанных факторов по поводу коронавируса не проявится, то Covid-19 продолжит распространяться по мире и наносит серьезный ущерб всему миру (Украине в том числе).

По словам главного санврача, "атака" коронавируса будет выражаться в формате все новых и новых вспышек коронавирусной болезни, возникновения эпидемий или даже продолжения мировой пандемии Covid-19.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявлял о том, что масочный режим в Украине, по всей вероятности, завершится ближе к концу августа 2020 года ‒ но лишь если постоянно будет снижаться количество новых эпизодов заражения китайским коронавирусом.

Виктор Ляшко Минздрав пандемия коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко рассказал, сможет ли Украина избежать второй волны коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:27
"Взяли Бога за бороду": Киево-Печерская лавра победила коронавирус
09:24
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 26 мая
09:16
Гороскоп на 26 мая для всех знаков Зодиака: новые перспективы и рост возможностей Видео
09:15
Roshen судится в ЕС с россиянами по поводу обложки конфет
09:00
Від пацанки до панянки 4 сезон финал - смотреть онлайн 25-05-2020 Видео
08:56
Коронавирус в Украине: число новых зараженных снова серьезно возросло
08:44
Зеленский как приговор Трампу мнение
08:39
Ляшко рассказал, сможет ли Украина избежать второй волны коронавируса Видео
08:26
Врач объяснила, почему не стоит спускаться в метро
07:58
Вспыхнет в любой момент: в ВОЗ припугнули новым пиком коронавируса
07:39
Почему COVID-19 убивает молодых и здоровых: эпидемиолог назвала причину
07:13
"За сисюшки спасибо": Мисс Украина показала грудь в интимной фотосессии Фото
06:53
Шок от карантина: как коронавирус встряхнул рынок аренды недвижимости мнение
06:34
В моде возмутители спокойствия из 30-х – брюки-кюлоты: фото Фото
06:30
"Повышение зарплаты и силы зла": астролог поделилась прогнозом на конец мая
06:25
Календарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020
05:59
Миллиардный грабеж: в Кабмине назвали сумму, украденную Россией на угле из Донбасса
05:29
Медики разработали новую вакцину от нескольких видов рака
05:01
Гороскоп на 27 мая для всех знаков Зодиака: прибыльное увлечение и успех в работе Видео
04:40
Как семечки влияют на организм и при чем тут аппендицит
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять