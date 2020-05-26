Ляшко рассказал, сможет ли Украина избежать второй волны коронавируса

замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко / УНИАН

Население Украины сможет избежать ожидаемой осенью второй волны китайского коронавируса Covid-19 либо в случае запуска процесса массовой вакцинации, либо же если инфекция ослабнет и перестанет вызывать заболевания.

С таким заявлением во вторник, 26 мая 2020 года в украинском телеэфире выступил замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: первое — во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность […] Не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе — разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну", — заявил он.

Ляшко утверждает ‒ в случае, если ни один из двух вышеуказанных факторов по поводу коронавируса не проявится, то Covid-19 продолжит распространяться по мире и наносит серьезный ущерб всему миру (Украине в том числе).

По словам главного санврача, "атака" коронавируса будет выражаться в формате все новых и новых вспышек коронавирусной болезни, возникновения эпидемий или даже продолжения мировой пандемии Covid-19.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявлял о том, что масочный режим в Украине, по всей вероятности, завершится ближе к концу августа 2020 года ‒ но лишь если постоянно будет снижаться количество новых эпизодов заражения китайским коронавирусом.