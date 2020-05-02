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Педиатр рассказала, стоит ли делать прививки во время пандемии коронавируса

2 мая 2020, 18:30

По словам врача, плановые прививки сейчас не противопоказаны, а даже наоборот, помогут защитить от мульти-инфекций.

прививка
Можно ли делать прививки во время пандемии / vse-pro-detey.ru

Во время пандемии опасного китайского коронавируса, который бушует в мире с декабря прошлого года, педиатр сообщила, можно ли делать плановые прививки во время пандемии или лучше их на некоторое время отложить.

По словам врача Анны Горбань, прививки не оказывают никакого влияния на Ковид-2019, но во время карантина стоит придерживаться их графика.

"Прививки абсолютно никакой помощи в борьбе с коронавирусом не оказывают, но ребенок может болеть корью и коронавирусом одновременно, и тогда это ужас", - прокомментировала Анна Горбань в интервью Обозревателю.

По ее словам, ветрянка, корь и другие инфекции представляют большую угрозу для непривитого организма.

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"Чтобы мы меньше теряли людей от микс-инфекций, от других инфекций на фоне коронавируса, который может протекать сложно, на сегодня существует общая рекомендация - придерживаться прививок", - отмечает педиатр.

Кроме того, врач также прокомментировала предположение об эффективности противотуберкулезной прививки БЦЖ в борьбе с коронавирусом. По ее словам, данная вакцина практически не работает и к коронавирусу, тем более, не имеет никакого отношения.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, В Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем ста тысячам жертв, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Также напомним, в Украине зарегистрировано 11 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.

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