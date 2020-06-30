Коронавирус в Украине: Минздрав поведал, есть ли места в больницах





В МОЗ поведали, на сколько заполнены больницы больными коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине - по состоянию на 30 июня на стационарном лечении находится 4724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - 92 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 30 июня в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в УЗ первой волны и 577 (5,5%) кроватей второй волны из выделенных 10 430 пациентов с COVID 19", - говорится в сообщении.

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Наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.

Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких в учреждениях здравоохранения первой волны.

По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине зафиксировано 44 344 прецедента заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирус подцепили еще 706 украинцев.

Тем временем глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал новую вспышку коронавирусной инфекции в Украине и призвал украинцев соблюдать профилактические меры.