В Минздраве впервые озвучили стоимость вакцины от Covid-19 для украинцев

В Минздраве назвали стоимость одной дозы вакцины от коронавируса / Фото: zt-rada.gov.ua

Коронавирус продолжает распространиться по территории нашей страны. Лишь за последние сутки было зафиксировано более тысячи случаев заражения китайским вирусом.

Главный санврач Виктор Ляшко в эфире Украинского радио назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев.

По его словам, прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен.

Ляшко также поведал о том, что сейчас вакцина уже в третьей стадии разработки, но в первых рядах в списке ВОЗ. Всего нужно будет ввести две дозы вакцины, одна доза стоит 500 гривен.

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"Сегодня никто не подписывает договоры, сегодня размещаются так называемые заказы на вакцину. Нам также прислали определенное коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, - это компания из Китая, которая уже в третий клинической стадии, первая в списке среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен - 1 доза и будет их вакцина потребовать двукратного введения", - отметил Ляшко.

Пока что препарат не зарегистрирован, но украинцу понадобится 1000 гривен, чтобы получить две дозы вакцины.

Главный санитарный врач Украины считает, что практически все население страны должно быть привито, но, естественно, есть люди с противопоказаниями. В первую очередь должны вакцинировать врачей и сотрудников силовых структур. Средства должно выделить государство. Во вторую очередь должны прививать пожилых людей.

Вакцина от коронавируса

Как писал Главред, вакцину против китайской коронавирусной инфекции уже активно разрабатывают в нескольких странах. Даже если препарат появится только в 2021 году, Украина должна приложить максимум усилий для получения вакцины одними из первых. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Напомним, также Украина начала переговоры фармацевтической компанией АstraZeneca по поводу покупки вакцины от коронавируса.