Ученые ошарашили прогнозом: сколько украинцев заболеет коронавирусом в августе

Ученые сделали прогноз по количеству больных в конце августа / Фото pixabay.com

Из-за того, что коронавирус продолжает свирепствовать в Украине, ученые прогнозируют увеличение числа больных опасным недугом к концу августа до 110-115 тыс. человек.

Об этом говорится в отчете исследователей НТУ КПИ им. Сикорского.

Ученые отмечают, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.

На сегодня число зараженных коронавирусом в Украине превысило 73 тысячи человек. Ежедневно добавляется 900-1100 новых больных.

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"Коэффициент корреляции между количеством инфицированных и количеством проведенных тестов ПЦР-методом является достаточно высоким. Основываясь на этой зависимости, сделан прогноз, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов количество выявленных больных людей в Украине на конец августа достигнет уровня примерно 110-115 тысяч", – отметили ученые.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил, что Министерство здравоохранения должно организовать специальное совещание с мэрами украинских городов, на котором представители центральной власти и органов местного самоуправления должны обсудить важные вопросы, касающиеся противоэпидемиологических мероприятий.