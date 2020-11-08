Коронавирус в Украине: названы области-лидеры

Доля летальных случаев среди новых больных остается в диапазоне 1,5-2%.
На протяжении текущей недели пять регионов Украины сохраняют лидерство по заболеваемости COVID-19.
Как говорится в прогнозе на сайте Национальной академии наук Украины, речь идет о следующих областях:
- Киев
- Донецкая,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская
- Харьковская.
Согласно прогнозу, в этих регионах ожидается следующая средняя суточная заболеваемость к концу следующей недели:
- Донецкая область - 948
- Житомирская область - 638
- Ивано-Франковская область - 632
- Харьковская область - 1000
- Киев - 1 156
Также ученые отмечают, что доля летальных случаев среди новых больных остается в диапазоне 1,5-2%, а средний возраст инфицированных вырос за счет увеличения доли больных старше 60 лет.
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Автор: Екатерина Трохимчук