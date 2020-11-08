Коронавирус в Украине: названы области-лидеры

Названы области-ладеры по заболеваемости коронавирусом / Фото pixabay.com

На протяжении текущей недели пять регионов Украины сохраняют лидерство по заболеваемости COVID-19.

Как говорится в прогнозе на сайте Национальной академии наук Украины, речь идет о следующих областях:

Киев

Донецкая,

Житомирская,

Ивано-Франковская

Харьковская.

Согласно прогнозу, в этих регионах ожидается следующая средняя суточная заболеваемость к концу следующей недели:

Донецкая область - 948

Житомирская область - 638

Ивано-Франковская область - 632

Харьковская область - 1000

Киев - 1 156

Также ученые отмечают, что доля летальных случаев среди новых больных остается в диапазоне 1,5-2%, а средний возраст инфицированных вырос за счет увеличения доли больных старше 60 лет.