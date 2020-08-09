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Новый учебный год: будут ли учителя сдавать тесты на коронавирус

9 августа 2020, 21:43

Министр пояснил правила работы школ на время карантина.

учитель,ученики
Степанов рассказал о тестах на коронавирус для учителей

Из-за опасного коронавируса нынешний учебный год в Украине будет необычным. Школы в "красных" зонах останутся закрытыми, появятся новые правила для учеников.

Глава Минздрава Максим Степанов пояснил, будут ли проходить тестирование на коронавирус учителя. Об этом пишет РБК-Украина.

Как рассказал чиновник, педагогов будут тестировать только в случае появления симптомов или, если учитель является контактным лицом. Перед началом учебного года массового тестирования учителей не будет.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", - сообщил Степанов.

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Также он рассказал, как в школах должны утилизировать использованные защитные маски и перчатки.

"Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость, а потом уже во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией", - сообщил министр.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что уровень заболеваемости коронавирусом вырос в почти в 2,5 раза по Украине, по сравнению с эпидемиологической ситуацией по состоянию на начало июня. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме этого, министр поведал о том, что хочет усилить контроль за карантином в Украине. Причина в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью продолжает расти.

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