Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки обнаружили 6622 случая заражения / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 6622 человек, из них заболели 690 детей и 68 медработников. При этом в больницы госпитализированы 2926 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 4 декабря в Украине умерли 278 человек. В то же время выздоровели 9274 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 497 477 человек;

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выздоровели – 3 050 659 человек;

летальных исходов – 88 280;

проведено ПЦР-тестирование – 16 076 359.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 358 случаев;

Винницкая область – 384 случая;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 864 случая;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 385 случаев;

Закарпатская область – 190 случаев;

Запорожская область – 446 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 343 случая;

Кировоградская область – 190 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 397 случаев;

Николаевская область – 655 случаев;

Одесская область – 451 случай;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 161 случай;

Сумская область – 205 случаев;

Тернопольская область – 156 случаев;

Харьковская область – 330 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 195 случаев;

Черкасская область – 272 случая;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь регионов вполне готовы к выходу из "красной" зоны коронавирусного карантина. Министерство подало уже в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

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