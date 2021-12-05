Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки обнаружили 6622 случая заражения

За время пандемии жертвами коронавируса в Украине стали 88 280 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 6622 человек, из них заболели 690 детей и 68 медработников. При этом в больницы госпитализированы 2926 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 4 декабря в Украине умерли 278 человек. В то же время выздоровели 9274 человек.
За все время пандемии в стране:
заболели – 3 497 477 человек;
выздоровели – 3 050 659 человек;
летальных исходов – 88 280;
проведено ПЦР-тестирование – 16 076 359.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 358 случаев;
- Винницкая область – 384 случая;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 864 случая;
- Донецкая область – 402 случая;
- Житомирская область – 385 случаев;
- Закарпатская область – 190 случаев;
- Запорожская область – 446 случаев;
- Ивано-Франковская область – 102 случая;
- Киевская область – 343 случая;
- Кировоградская область – 190 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Львовская область – 397 случаев;
- Николаевская область – 655 случаев;
- Одесская область – 451 случай;
- Полтавская область – 287 случаев;
- Ровенская область – 161 случай;
- Сумская область – 205 случаев;
- Тернопольская область – 156 случаев;
- Харьковская область – 330 случаев;
- Херсонская область – 54 случая;
- Хмельницкая область – 195 случаев;
- Черкасская область – 272 случая;
- Черновицкая область – 121 случай;
- Черниговская область – 139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.
Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.
С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь регионов вполне готовы к выходу из "красной" зоны коронавирусного карантина. Министерство подало уже в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.
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