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Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки обнаружили 6622 случая заражения

5 декабря 2021, 08:15

За время пандемии жертвами коронавируса в Украине стали 88 280 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине "ослабил хватку": за сутки обнаружили 6622 случая заражения / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 6622 человек, из них заболели 690 детей и 68 медработников. При этом в больницы госпитализированы 2926 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 4 декабря в Украине умерли 278 человек. В то же время выздоровели 9274 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 497 477 человек;

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выздоровели – 3 050 659 человек;

летальных исходов – 88 280;

проведено ПЦР-тестирование – 16 076 359.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 358 случаев;
  • Винницкая область – 384 случая;
  • Волынская область – 340 случаев;
  • Днепропетровская область – 864 случая;
  • Донецкая область – 402 случая;
  • Житомирская область – 385 случаев;
  • Закарпатская область – 190 случаев;
  • Запорожская область – 446 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 102 случая;
  • Киевская область – 343 случая;
  • Кировоградская область – 190 случаев;
  • Луганская область – 37 случаев;
  • Львовская область – 397 случаев;
  • Николаевская область – 655 случаев;
  • Одесская область – 451 случай;
  • Полтавская область – 287 случаев;
  • Ровенская область – 161 случай;
  • Сумская область – 205 случаев;
  • Тернопольская область – 156 случаев;
  • Харьковская область – 330 случаев;
  • Херсонская область – 54 случая;
  • Хмельницкая область – 195 случаев;
  • Черкасская область – 272 случая;
  • Черновицкая область – 121 случай;
  • Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса. Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь регионов вполне готовы к выходу из "красной" зоны коронавирусного карантина. Министерство подало уже в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

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