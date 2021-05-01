Коронавирус в Украине: перед 1 мая выявили 8,5 тыс. новых больных, умер 351 пациент

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.
По состоянию на утро субботы, 1 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 549 жителей страны. В том числе заболели 374 ребенка и 145 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализирован 3 051человек; летальных случаев - 351, выздоровели 14 956 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (671), Днепропетровской (745), Харьковской (730), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 078 086 человек;
- выздоровели - 1 670 481 человек;
- летальных исходов - 44 436;
- проведено ПЦР-тестов - 9 456 234.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 1 мая
За последние сутки в Киеве выявили 671 случай заражения коронавирусом, умерли 35 человек, выздоровели - 457.
Всего в Киеве заболел 196 169 человек, умерли - 4 526, вылечились - 124 434.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
49 985 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 апреля 2021 в Украине.
752 295 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 671 случай / 6911 прививок;
- Винницкая область - 196 случаев / 2369 прививок;
- Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;
- Днепропетровская область - 745 случаев / 3504 прививки;
- Донецкая область - 570 случаев / 3015 прививок;
- Житомирская область - 218 случаев / 1287 прививок;
- Закарпатская - 129 случаев / 548 прививок;
- Запорожская область - 405 случаев / 1612 прививок;
- Ивано-Франковская область - 131 случай / 219 прививок;
- Киевская область - 433 случая / 3735 прививок;
- Кировоградская область - 173 случая / 1434 прививки;
- Луганская область - 157 случаев / 531 прививки;
- Львовская область - 448 случаев / 1273 прививки;
- Николаевская область - 245 случаев / 2176 прививок;
- Одесская область - 454 случая / 1660 прививок;
- Полтавская область - 385 случаев / 2980 прививок;
- Ровенская область - 291 случай / 1158 прививок;
- Сумская область - 188 случаев / 1912 прививок;
- Тернопольская область - 200 случаев / 1013 прививок;
- Харьковская область - 730 случаев / 4938 прививок;
- Херсонская область - 187 случаев / 1341 прививки;
- Хмельницкая область - 446 случаев / 1084 прививки;
- Черкасская область - 537 случаев / 2807 прививок;
- Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;
- Черниговская область - 327 случаев / 1411 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
- По состоянию на 30 апреля в восьми регионах Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом еще в двух областях ситуация нормализировалась.
- Решением Кабинета министров с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или пребывавшим на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, запрещено пересекать границу с Украиной.