Коронавирус в Украине: перед 1 мая выявили 8,5 тыс. новых больных, умер 351 пациент

С коронавирусом госпитализировали более трёх тысяч человек за сутки / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 1 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 549 жителей страны. В том числе заболели 374 ребенка и 145 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализирован 3 051человек; летальных случаев - 351, выздоровели 14 956 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (671), Днепропетровской (745), Харьковской (730), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 1 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 078 086 человек;

выздоровели - 1 670 481 человек;

летальных исходов - 44 436;

проведено ПЦР-тестов - 9 456 234.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 1 мая

За последние сутки в Киеве выявили 671 случай заражения коронавирусом, умерли 35 человек, выздоровели - 457.

Всего в Киеве заболел 196 169 человек, умерли - 4 526, вылечились - 124 434.

Коронавирус в Киеве - статистика 1 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

49 985 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 апреля 2021 в Украине.

752 295 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 671 случай / 6911 прививок;

Винницкая область - 196 случаев / 2369 прививок;

Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;

Днепропетровская область - 745 случаев / 3504 прививки;

Донецкая область - 570 случаев / 3015 прививок;

Житомирская область - 218 случаев / 1287 прививок;

Закарпатская - 129 случаев / 548 прививок;

Запорожская область - 405 случаев / 1612 прививок;

Ивано-Франковская область - 131 случай / 219 прививок;

Киевская область - 433 случая / 3735 прививок;

Кировоградская область - 173 случая / 1434 прививки;

Луганская область - 157 случаев / 531 прививки;

Львовская область - 448 случаев / 1273 прививки;

Николаевская область - 245 случаев / 2176 прививок;

Одесская область - 454 случая / 1660 прививок;

Полтавская область - 385 случаев / 2980 прививок;

Ровенская область - 291 случай / 1158 прививок;

Сумская область - 188 случаев / 1912 прививок;

Тернопольская область - 200 случаев / 1013 прививок;

Харьковская область - 730 случаев / 4938 прививок;

Херсонская область - 187 случаев / 1341 прививки;

Хмельницкая область - 446 случаев / 1084 прививки;

Черкасская область - 537 случаев / 2807 прививок;

Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;

Черниговская область - 327 случаев / 1411 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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