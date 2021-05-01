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Коронавирус в Украине: перед 1 мая выявили 8,5 тыс. новых больных, умер 351 пациент

1 мая 2021, 08:21
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Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали более трёх тысяч человек за сутки / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 1 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 549 жителей страны. В том числе заболели 374 ребенка и 145 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализирован 3 051человек; летальных случаев - 351, выздоровели 14 956 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (671), Днепропетровской (745), Харьковской (730), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 1 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 078 086 человек;
  • выздоровели - 1 670 481 человек;
  • летальных исходов - 44 436;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 456 234.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 1 мая

За последние сутки в Киеве выявили 671 случай заражения коронавирусом, умерли 35 человек, выздоровели - 457.

Всего в Киеве заболел 196 169 человек, умерли - 4 526, вылечились - 124 434.

Коронавирус в Киеве - статистика 1 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

49 985 человек привиты против COVID-19 за сутки 30 апреля 2021 в Украине.

752 295 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 671 случай / 6911 прививок;
  • Винницкая область - 196 случаев / 2369 прививок;
  • Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;
  • Днепропетровская область - 745 случаев / 3504 прививки;
  • Донецкая область - 570 случаев / 3015 прививок;
  • Житомирская область - 218 случаев / 1287 прививок;
  • Закарпатская - 129 случаев / 548 прививок;
  • Запорожская область - 405 случаев / 1612 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 131 случай / 219 прививок;
  • Киевская область - 433 случая / 3735 прививок;
  • Кировоградская область - 173 случая / 1434 прививки;
  • Луганская область - 157 случаев / 531 прививки;
  • Львовская область - 448 случаев / 1273 прививки;
  • Николаевская область - 245 случаев / 2176 прививок;
  • Одесская область - 454 случая / 1660 прививок;
  • Полтавская область - 385 случаев / 2980 прививок;
  • Ровенская область - 291 случай / 1158 прививок;
  • Сумская область - 188 случаев / 1912 прививок;
  • Тернопольская область - 200 случаев / 1013 прививок;
  • Харьковская область - 730 случаев / 4938 прививок;
  • Херсонская область - 187 случаев / 1341 прививки;
  • Хмельницкая область - 446 случаев / 1084 прививки;
  • Черкасская область - 537 случаев / 2807 прививок;
  • Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;
  • Черниговская область - 327 случаев / 1411 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • В субботу, 1 мая, в Киеве ослабили жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт в городе работает без спецпропусков. Также в столице разрешили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.
  • По состоянию на 30 апреля в восьми регионах Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом еще в двух областях ситуация нормализировалась.
  • Решением Кабинета министров с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или пребывавшим на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, запрещено пересекать границу с Украиной.

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