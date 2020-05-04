У Зеленского ошарашили новыми сроками пика коронавируса

Андрей Ермак назвал сроки пика Ковид-19 / офис президента Украины

Не успели в Кабмине продлить карантин, но разрешить работу определенных сфер услуг, как в Офисе президента ошарашили новыми сроками пика ужасного вируса в Украине.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, пик заболеваемости страшной китайской хвори ожидается в нашей стране совсем скоро - в середине мая.

"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пика еще до середины мая", - сказал он во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинской Белого Дома".

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 22 мая, и особо подчеркнул, что далее украинская власть будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в мире.

Напомним, по состоянию на 4 мая, в Киеве уже 1535 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 27 человек – умерли. В целом по Украине на утро 4 мая подтвержден 12 331случай COVID-19. В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.