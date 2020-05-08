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В Минздраве назвали причину возможного продления карантина

8 мая 2020, 23:40

По словам главного санврача, в Украине может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19.

Коронавирус, больной
Ляшко назвал причину возможного продления карантина / Reuters

Китайский коронавирус очень быстро распространяется по Украине, каждый день фиксируются новые случаи заражения и умирают люди. Из-за такой печальной статистики в Минздраве заявили, что может затянуться состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, на данный момент Украина не преодолела коронавирусную инфекцию.

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"Это расслабление может привести к обманчивому ощущению безопасности. Это может продолжать продолжительность плато, на котором мы сейчас находимся. Будем надеяться, что наши карантинные ограничения, которые работают, не позволят уже сейчас сделать вспышку. Но хотел бы призвать, чтобы посмотрели на статистику, на другие страны. Сегодня мы еще не преодолели коронавирусную болезнь. Надо выполнять все противоэпидемические ограничения, которые есть в стране", - заявил Ляшко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 8 мая, в Украине подтверждены 14 195 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В том числе болезнь обнаружили у 977 детей та 2 758 медиков. Об этом свидетельствуют официальные данные МОЗ.  В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

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