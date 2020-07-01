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Карантин в Украине: Ляшко оправдался из-за отсутствия контроля в транспорте

Главный санврач Украины переложил контроль за транспортом на плечи местной власти.

1 июля 2020, 22:23
Транспорт
В МОЗ пояснили, кто должен контролировать работу транспорта / УНИАН

Карантин в Украине из-за коронавируса - в Минздраве сообщили, что местные власти должны увеличить количество подвижного состава на маршруте, чтобы избежать скопления людей.

Об этом поведал главный санврач Виктор Ляшко в эфире Громадского 1 июля.

Также он сообщил, что в общественном транспорте должны быть заполнены только посадочные места.

"Как мы можем влиять на скопление людей в общественном транспорте? В первую очередь, увеличением количества транспорта. Во-вторых, разведение во времени начала работы и завершения работы на госпредприятиях, учреждениях... Это также растягивает "час пик". Интересная была фраза:"никто этого не решает". Но вопрос к кому? К местному самоуправлению", - отметил Ляшко.

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По его словам, такой опыт Украина может перенять у других стран: Италии, Франции, Испании, Польши.

"Когда мы говорили, почему у нас закрывается транспорт, а в тех странах нет. Такого скопления в час пик в тех странах не происходит. Здесь ряд факторов. Транспортную инфраструктуру нужно готовить к таким случаям", - добавил Ляшко.

Карантин в Украине

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека, среди них - 7 медиков, при этом растет число госпитализированных с пневмонией.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов не исключил ужесточение карантина, если численность зараженных COVID-19 начнет прогрессировать.

новости Украины коронавирус коронавирус в Киеве транспорт Виктор Ляшко Минздрав
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