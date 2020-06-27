Кто виноват во вспышке COVID-19 в Украине: врач раскрыла причины всплеска заражений

В Украине халатно относятся к карантину / УНИАН

Существует несколько причин увеличения количества заражений китайской коронавирусной инфекцией в Украине. Это несоблюдение объектами хозяйствования противоэпидемиологических мероприятий, двукратное увеличение тестирований на COVID-19, а также халатное отношение украинцев к карантину.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала Obozrevatel.

По ее словам, одной из причин резкого распространения коронавируса в последнее время является работа предприятий, которые осуществляют различные услуги и не соблюдают карантинных ограничений. Они должны нести за это ответственность.

"К сожалению, далеко не все придерживаются этих необходимых временных условий, которые введены на время карантина", - считает врач.

Эпидемиолог также полагает, что второй причиной можно назвать рост количества тестирований на COVID-19 в 2 раза.Читайте такжеБудет ли в Украине жесткий карантин: Зеленский рассказал о новом плане из-за вспышки COVID-19

Однако в большей степени причиной новой вспышки коронавируса стало смягчение противоэпидемиологических мероприятий, в рамках которых была возобновлена работа пассажирских перевозок и метрополитена.

"Конечно, люди более активно общаются, они пользуются услугами, которые предоставляют открывшиеся заведения, они начали пользоваться общественным транспортом, в больших городах – метро", - добавила Мухарская, отметив, что из-за этого увеличилось количество коронавирусных прецедентов.Читайте такжеВ Украине готовят волну штрафов из-за карантина: Шмыгаль сделал заявление

Напоследок она подчеркнула, что такая ситуация была прогнозируемой и добавила, что украинцы должны помнить об ответственности в период карантина.

Напомним, за последние сутки коронавирусом заразились 948 украинцев. Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине китайский вирус подцепили 42 065 человек.

Ранее врач-эпидемиолог заявил, что власти скрывают от украинцев реальную картину коронавирусной эпидемии в стране.