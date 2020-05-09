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Смерть от коронавируса: печальные подробности похорон в Украине

9 мая 2020, 18:37

Многих работников ритуальных служб пугают покойники, умершие от китайской заразы.

похороны
В Украине возникли проблемы с захоронением из-за коронавируса

В нашей стране во время пандемии ужасного коронавируса возникли проблемы с захоронением зараженных.

Как пишет Апостроф, для родственников похоронить близкого человека, который скончался от коронавирусной инфекции, является большой проблемой. Для этого необходима высокая степень защиты, специальные средства и транспорт. Очень много ритуальных агентств по всей стране отказываются хоронить умерших от COVID-19.

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Это связано с тем, что вирус может передаваться даже от зараженного мертвого человека. Таких случаев в мире насчитывают уже десятки, это подтвердили и в ВОЗ. В ритуальных агентствах Киева первый вопрос после обращения к ним:

"Какая причина смерти?". Работников пугает факт кончины человека от коронавируса. "Очень много случаев заражения во время осуществления подобных захоронений... Потому что нарушаются нормы и правила данного захоронения", - рассказала владелица ритуального агентства Алла Ландар.

В частности, одной из важных процедур после погребения является полное обеззараживание транспорта и персонала. Средняя цена захоронения умерших от коронавируса в Украине составляет примерно восемь тысяч гривен.

Напомним, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование течения болезни опасного коронавируса и обнаружили, что недуг может поражать и детей, которые могут болеть им так же тяжело, как и люди преклонного возраста.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро субботы, 9 мая, коронавирус в Украине обнаружили еще у +515 жителей. Таким образом общее число случаев заражения китайским коронавирусом в нашей стране составляет 14 710 человек. 

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