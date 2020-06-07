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В МОЗ признались, почему в Украине растет число случаев коронавируса

7 июня 2020, 21:05

Из-за того, что украинцы игнорируют карантин, в стране растет число случаев опасного недуга.

коронавирус
В МИнздраве назвали причину увеличения случаев коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в Украине - в Минздраве назвали причину увеличения количества случаев китайского коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в Telegram.

По информации ведомства, всему виной игнорирование правил карантина.

На протяжении последних пяти дней в Украине ежедневно фиксируют не менее 480 случаев коронавируса.

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"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такая ситуация сложилась из-за частых случаи игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не отказываться от ношения масок на фоне ослабления карантина в мире.

Также Главред писал о том, что авторитетный медик-вирусолог из Брауншвейга (ФРГ) Мелани Бринкман рассказала о том, что с полным спокойствием можно будет собираться большими компаниями и ехать в отпуск лишь тогда, когда появится рабочая вакцина от китайского коронавируса Covid-19.

коронавирус Минздрав
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