Спикер Рады дал прогноз, переживет ли экономика Украины эпидемию COVID-19

Разумков считает, что сложная ситуация может стать перспективной / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, удастся ли экономике Украине пережить падение, спровоцированное пандемией коронавируса в мире.

По его словам, в Укарине и так была непростая ситуация из-за войны на Донбассе и оккупации украинских территорий, а теперь добавился еще и коронавирус, сказал Разумков в интервью Фактам.

"Тем не менее мы понимаем, что нужно делать и куда идти. Однозначно нужно будет менять стратегию. Долгосрочные планы хороши, но в сегодняшних условиях бездумное им следование без учета реалий — профанация", - отметил глава Верховной Рады.

Он отметил, что эта сложная ситуация может стать перспективной.

"Сегодня многие государства начинают больше концентрироваться на национальных интересах, нежели на глобальных. Думаю, Украине тоже стоило бы использовать именно этот подход в построении своей экономической системы", - считает Разумков.

В то же время он не смог ответить, в чем состоит стратегия Украины и к чему страна должны прийти.

"Действительно, четко ответить, куда мы движемся, очень тяжело, потому что в каждом направлении будет не только разная отправная, но и разная конечная точка. Вас же не устроит банальный ответ, что мы движемся к светлому будущему", - сказал спикер.

Он уточнил, что если говорить о стратегии движения Украины, то это Европейский союз. Что касается территориальной целостности, то эта задача более чем понятна — вернуть временно оккупированные территории Крыма и Донбасса.

"Словом, в каждом сегменте есть своя стратегия, а в совокупности это стратегия развития государства. Но назвать вам в двух предложениях точку, куда мы все должны прийти, думаю, просто нереально", - резюмировал спикер парламента.

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Напомним, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что мировой финансовый кризис, который спровоцировала вспышка коронавируса Covid-19, отразится на Украине гораздо меньше, чем на других странах.