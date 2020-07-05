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Коронавирус и обувь: в Минздраве развенчали популярный миф

В ведомстве обрадовали, что заразиться вирусом через обувь невозможно.

5 июля 2020, 22:29
Ляшко
Ляшко развенчал миф о коронавирусе и обуви / УНИАН

Коронавирус продолжает распространиться по Украине - по состоянию на утро, 5 июля, в стране зарегистрировали 48 500 больных COVID-19.

Сегодня в Минздраве развенчали миф о том, что коронавирус COVID-19 может передаваться через обувь. Соответствующее сообщение опубликовано в верифицированном Минздравом Telegram-канале Коронавирус_инфо. Отмечается, что ложная информация распространилась из-за отсутствия правдивых данных.

"Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении. Впрочем, вернувшись с улицы, лучше сменить уличную обувь на домашнюю", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, в Херсонской области решили открыть в тестовом режиме один из детских лагерей. Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Министерстве здравоохранения.

Также напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о коллективном иммунитете к коронавирусу, который будто бы может остановить эпидемию, можно будет говорить только после появления вакцины.

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