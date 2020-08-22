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Коронавирус в Украине "взбесился": за сутки опять более 2 тысячи больных

22 августа 2020, 08:48

В Украине уже более 2240 человек стали жертвами COVID-19.

коронавирус
Коронавирус в Украине за сутки убил 37 человек/ pixabay.com

Коронавирус в Украине вышел на новую высоту – в стране за последнюю неделю ежедневно фиксируют минимум 2000 тысячи случаев заражения. По состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине 102 971 человек заболел коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили + 2328 новых диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 2244 человека, за сутки скончались +37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 657 человек, всего – 51 735.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 22 августа / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеГлава ВОЗ рассказал, когда закончится пандемия коронавирусаНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.

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