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Кинотеатры на карантине: в Минздраве дали рекомендации по посещению

В ведомстве призвали строго соблюдать правила во время посещения кинотеатров.

11 июля 2020, 19:55
Кинотеатральный зал
Минздрав дал рекомендации для посещения кинотеатров / Teplov

Коронавирус в Украине - в связи с ослаблением карантина в Украине разрешили работу кинотеатров, за которыми уже так соскучились наши граждане.

В МОЗ с помощью инфографики напомнили, как должны вести себя работники кинозалов и посетители, чтобы не заболеть коронавирусом.

Так, работники кинотеатров должны придерживаться следующих правил:

  • проходить температурный скрининг перед началом работы;
  • людей из групп риска следует отсрочить от работы;
  • руки следует регулярно обрабатывать дезинфектором;
  • работники должны быть в масках;
  • после каждого сеанса в зале нужно прибирать;
  • билеты желательно проверять бесконтактно;
  • в залах рекомендуют организовать одностороннее движение.

Посетители должны:

  • садиться так, чтобы сзади, спереди и по бокам были свободные места;
  • носить маски;
  • группой до 4 человек можно сидеть только в первом ряду;
  • соблюдать гигиену.

В Минздраве напомнили, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Как писал Главред, в связи со смягчением карантинных мер в Киеве уже с понедельника, 6 июля, разрешили работать после 22:00 заведениям общественного питания, а также театрам и кинотеатрам.

Также отметим, специальные мобильные группы, в состав которых будут входить полиция и сотрудники Госпродпотребслужбы, осуществят проверки развлекательных заведенийКиева. Причем рейды могут проводить как ночью, так и днем.

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