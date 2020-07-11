Кинотеатры на карантине: в Минздраве дали рекомендации по посещению

Минздрав дал рекомендации для посещения кинотеатров / Teplov

Коронавирус в Украине - в связи с ослаблением карантина в Украине разрешили работу кинотеатров, за которыми уже так соскучились наши граждане.

В МОЗ с помощью инфографики напомнили, как должны вести себя работники кинозалов и посетители, чтобы не заболеть коронавирусом.

Так, работники кинотеатров должны придерживаться следующих правил:

проходить температурный скрининг перед началом работы;

людей из групп риска следует отсрочить от работы;

руки следует регулярно обрабатывать дезинфектором;

работники должны быть в масках;

после каждого сеанса в зале нужно прибирать;

билеты желательно проверять бесконтактно;

в залах рекомендуют организовать одностороннее движение.

Посетители должны:

садиться так, чтобы сзади, спереди и по бокам были свободные места;

носить маски;

группой до 4 человек можно сидеть только в первом ряду;

соблюдать гигиену.



В Минздраве напомнили, что рекомендаций должны придерживаться все без исключения, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Как писал Главред, в связи со смягчением карантинных мер в Киеве уже с понедельника, 6 июля, разрешили работать после 22:00 заведениям общественного питания, а также театрам и кинотеатрам.

Также отметим, специальные мобильные группы, в состав которых будут входить полиция и сотрудники Госпродпотребслужбы, осуществят проверки развлекательных заведенийКиева. Причем рейды могут проводить как ночью, так и днем.