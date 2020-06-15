Коронавирус продолжает убивать: Минздрав шокировал данными о смертности

В нашей стране увеличилась смертность от коронавируса / pixabay.com

Коронавирус, к сожалению, уверенно шагает по Украине и за месяц, с 15 мая, смертность от жуткой хвори выросла почти вдвое - с 476 до 901.

Такие данные в понедельник, 15 июня, опубликовал Центр общественного здоровья в Telegram.

Сейчас показатель смертности в Украине составляет 2,1 на 100 тысяч населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. При этом от COVID-19 умирает больше мужчин (473 - 54%) и людей в возрасте от 50 лет (88,3%).

Средний показатель смертности превышен в: Ивано-Франковской области (5,4%), Кировоградской (5,3%), Полтавской (4,7%), Черновицкой (4,3%), Черкасской (3,7%) и Львовской области (3,6%).

Отмечается, что 70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

В 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

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89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. За месяц умерли 16 медиков. Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%).

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации к смерти - 9 дней.

Коронавирус в Украине

Ранее министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавирусной болезни. В "красной" зоне оказались полсотни государств.

Напомним, ранее сообщалось, после запуска международных авиаперелетов с 15 июня 2020 года для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зон будут действовать разные правила. Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.