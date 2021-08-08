Коронавирус в Украине сдал назад: число новых заразившихся вновь упало

После небольшого скачка заболеваемости 6 августа, коронавирус COVID-19 в Украине несколько сдал свои позиции уже через день, 7 августа нынешнего года.
За 7 августа 2021 года в Украине зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 45, медработников – 11). Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 561 человек;
- летальных исходов - 10;
- выздоровело - 235 людей;
За минувшие сутки протестировано: методом ПЦР - 18 276 человека, методом ИФА - 2 923 человек, экспресс-тестами – 11 890 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело 2 259 151 человек; выздоровели - 2 190 921 человек; смертельных исходов - 53 095; проведено ПЦР-тестирований - 11 528 091.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
Напомним, ранее, 6 августа 2021 года в Украине было зафиксировано 1054 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 72, медработников – 13).