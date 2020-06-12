В Минздраве рассказали, сколько выплатят заболевшим коронавирусом медикам

В Украине 5322 медицинских работника заразились COVID-19 / УНИАН

Кабинет Министров предусмотрел финансовую компенсацию для медработников, которые заразились китайской коронавирусной инфекцией. Им могут выплатить до 630 000 гривен. Если медик погибнет от коронавируса, родственникам выплатят до 1 576 000 гривен.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга.

По его словам, медицинским работникам, которые заразились коронавирусной инфекцией во время работы с пациентами, могут выплатить до 630 тысяч гривен компенсации. Сумма зависит от того, насколько пострадал работник сферы медицины во время выполнения своей работы. Также предусмотрены выплаты семьям погибших от коронавируса медиков.

"Если мы говорим о конкретных выплатах - если есть профессиональное заболевание медицинского работника от коронавируса, выплаты ему составляют до 630 тысяч гривен, в зависимости от степени потери трудоспособности или, если была установлена инвалидность. Также были предусмотрены средства, которые выплачиваются семьям погибших медицинских работников. Они составляют 1 миллион 576 тысяч гривен", - рассказал министр.

Напоследок он подчеркнул, что правительство выделило дополнительно 2 миллиарда 278 миллионов гривен в Фонд социального страхования. Часть этих денежных средств будет направлена на помощь заразившимся COVID-19 медработникам.

Известно, что в Украине COVID-19 заболели 5322 работника медицинской сферы.

Напомним, по состоянию на 12 июня, в Украине установлено 29 753 прецедента заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки коронавирусом заразились еще 683 украинца.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Киеве уже сегодня, 12 июня, в столице рассмотрят вопрос об усилении карантинных ограничений.