Коронавирус в Украине "слегка угомонился": за сутки обнаружили 2810 случаев заражения

За все время пандемии жертвами COVID-19 в Украине стали 94 838 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 2810 человек, из них - 240 детей и 30 медработников. При этом в больницы были госпитализированы 1832 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 25 декабря в Украине умерли 138 человек. В то же время выздоровели 4279 человек.
За все время пандемии в стране:
- заболели – 3 645 124 человека;
- выздоровели – 3 428 212 человек;
- летальных исходов – 94 838;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 669 943.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 251;
- Винницкая область – 111;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 167;
- Донецкая область – 120;
- Житомирская область – 172;
- Закарпатская область – 84;
- Запорожская область – 51;
- Ивано-Франковская область – 135;
- Киевская область – 196;
- Кировоградская область – 70;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 164;
- Николаевская область – 82;
- Одесская область – 117;
- Полтавская область – 90;
- Ровенская область – 86;
- Сумская область – 106;
- Тернопольская область – 134;
- Харьковская область – 95;
- Херсонская область – 22;
- Хмельницкая область – 123;
- Черкасская область – 150;
- Черновицкая область – 67;
- Черниговская область – 85.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.
В Украине уже начали рассуждать о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года, заявила заместитель министра здравоохранения Марию Карчевич. Срок действия сертификата может быть сокращен c 365 дней до 270.
18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.
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