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Коронавирус в Украине "слегка угомонился": за сутки обнаружили 2810 случаев заражения

26 декабря 2021, 08:21

За все время пандемии жертвами COVID-19 в Украине стали 94 838 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине "слегка угомонился": за сутки обнаружили 2810 случаев заражения / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 2810 человек, из них - 240 детей и 30 медработников. При этом в больницы были госпитализированы 1832 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 25 декабря в Украине умерли 138 человек. В то же время выздоровели 4279 человек.

За все время пандемии в стране:

- заболели – 3 645 124 человека;

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- выздоровели – 3 428 212 человек;

- летальных исходов – 94 838;

- проведено ПЦР-тестирований – 16 669 943.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 251;
  • Винницкая область – 111;
  • Волынская область – 126;
  • Днепропетровская область – 167;
  • Донецкая область – 120;
  • Житомирская область – 172;
  • Закарпатская область – 84;
  • Запорожская область – 51;
  • Ивано-Франковская область – 135;
  • Киевская область – 196;
  • Кировоградская область – 70;
  • Луганская область – 6;
  • Львовская область – 164;
  • Николаевская область – 82;
  • Одесская область – 117;
  • Полтавская область – 90;
  • Ровенская область – 86;
  • Сумская область – 106;
  • Тернопольская область – 134;
  • Харьковская область – 95;
  • Херсонская область – 22;
  • Хмельницкая область – 123;
  • Черкасская область – 150;
  • Черновицкая область – 67;
  • Черниговская область – 85.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

В Украине уже начали рассуждать о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года, заявила заместитель министра здравоохранения Марию Карчевич. Срок действия сертификата может быть сокращен c 365 дней до 270.

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.

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