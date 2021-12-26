Коронавирус в Украине "слегка угомонился": за сутки обнаружили 2810 случаев заражения / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 2810 человек, из них - 240 детей и 30 медработников. При этом в больницы были госпитализированы 1832 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 25 декабря в Украине умерли 138 человек. В то же время выздоровели 4279 человек.

За все время пандемии в стране:

- заболели – 3 645 124 человека;

Реклама

- выздоровели – 3 428 212 человек;

- летальных исходов – 94 838;

- проведено ПЦР-тестирований – 16 669 943.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 251;

Винницкая область – 111;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 120;

Житомирская область – 172;

Закарпатская область – 84;

Запорожская область – 51;

Ивано-Франковская область – 135;

Киевская область – 196;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 6;

Львовская область – 164;

Николаевская область – 82;

Одесская область – 117;

Полтавская область – 90;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 106;

Тернопольская область – 134;

Харьковская область – 95;

Херсонская область – 22;

Хмельницкая область – 123;

Черкасская область – 150;

Черновицкая область – 67;

Черниговская область – 85.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

После нового года Украину накроет очередная волна коронавируса. Вспышку COVID-19 следует ожидать в январе-феврале 2022 года. Такой прогноз озвучил врач Игорь Гайдук. По его словам, к коронавирусу также присоединится и грипп.

В Украине уже начали рассуждать о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года, заявила заместитель министра здравоохранения Марию Карчевич. Срок действия сертификата может быть сокращен c 365 дней до 270.

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.

Читайте также: