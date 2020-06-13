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У Зеленского вспышка COVID-19: СМИ назвали фамилии чиновников, подцепивших коронавирус

13 июня 2020, 13:13

Коронавирус обнаружили у вице-премьера Алексея Резникова и советника президента Руслан Демченко, утверждают СМИ.

Резников
Резников накануне прибыл из Парижа / пресс-служба КГГА

В течение двух последних дней в Офисе президента и Управлении госохраны зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. В частности, COVID-19 могли диагностировать у вице-премьер-министра – министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, который регулярно контактирует с ОП, и советника главы государства Руслана Демченко. Оба чиновника ранее летали на переговоры в Париж.

Об этом сообщает Страна.UA.

По данным источника издания в Офисе президента Зеленского, коронавирус нашли у министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова. Телеграм-каналы утверждают, что китайский вирус также обнаружили и у советника президента Руслана Демченко.

Отмечается, что 12 июня Резников и Демченко были на переговорах в Париже, где провели встречу по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе с советником президента Франции Эманнуэлем Бонном.

Диагноз чиновникам могли поставить еще вчера вечером.

Напомним, ранее COVID-19 диагностировали у супруги президента Елены Зеленской. По этой причине глава государства вынужден был уйти на самоизоляцию.

По состоянию на 13 июня в Украине установлено 30 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 выявили еще у 753 украинцев.

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