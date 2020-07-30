УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа вспышка COVID-19: названы фамилии заразившихся нардепов – СМИ

30 июля 2020, 15:20

Парламентарии в последнее время контактировали с президентом Владимиром Зеленским.

Верховная Рада
Заболевших COVID-19 депутатов на самом деле может быть значительно больше / УНИАН

Народные депутаты от фракции Слуга народа Даниил Гетьманцев, Павел Халимон и Сергей Гривко заразились коронавирусной инфекцией. В последнее время парламентарии ходили на встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание Страна в своем Telegram-канале со ссылкой на инсайдерские источники.

По информации СМИ, у Гетьманцева, Халимона и Гривко диагностирован коронавирус. Ранее они были на встречах с президентом Зеленским, в ходе которых обсуждались проблемные вопросы, связанные с коммуникацией ОП и нардепов.

Отмечается, что встречи с Зеленским прекратятся, так как количество заболевших среди депутатов пропрезидентской фракции растет.

"Но после того, как массово начали болеть депутаты, встречаться, скорее всего, больше не будут", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, коронавирусом переболели нардепы Виктор Аристов, Сергей Шахов, Анна Скороход и другие парламентарии.Читайте такжеУжесточение карантина в Киеве: хотят отменить транспорт и закрыть ТРЦ

По состоянию на четверг, 30 июля, в Украине зафиксировано 68 794 прецедента COVID-19. За последние сутки коронавирусом заразились еще 1197 украинцев.

Правительство 22 июля продлило адаптивный карантин на территории страны до 31 августа. Действовать новый режим ограничительных мер начнет уже с 1 августа.

коронавирус в Украине Верховная Рада Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа вспышка COVID-19: названы фамилии заразившихся нардепов – СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:27
Киев и половина областей Украины не готовы к ослаблению карантина
15:20
В Слуге народа вспышка COVID-19: названы фамилии заразившихся нардепов – СМИ
15:19
"Постирала и вываляла в соли": тело Энди Картрайта "разделывал" профессионал
15:17
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 июля: финансовый крах, несчастья и успехи в делах Видео
14:48
Нардеп от Слуги народа угодил в драку: СМИ назвали фамилию и рассказали подробности
14:38
К чему снится кровь: толкование сна
14:35
Кравчук возглавит украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу Видео
14:21
"Есть рычаги, чтобы произвол прекратить": Суркис прокомментировал протесты фанатов против Луческу Видео
14:14
Экстрадируют ли боевиков ЧВК Вагнер в Украину: в СБУ сделали заявление
14:08
Умер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина Видео
13:58
В Украине найден любимец коронавируса Видео
13:51
Откровенное шоу варьете "Рояль" вернулось на сцену Видео
13:43
Как будут работать школы с 1 сентября: в Минобразовании назвали основной сценарий
13:36
"Слуга народа" напал на женщину и скомандовал избить мужчину – СМИ Видео
13:35
У Путина отреагировали на задержание в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера
13:26
Звездный путь Дискавери 3 - дата выхода, актеры, сюжет и официальный трейлер Видео
13:22
Хакеры активно используют COVID-19 для мошенничества – отчет экспертов
13:02
В ВОЗ спрогнозировали, когда появится коллективный иммунитет к коронавирусу
12:53
Ужесточение карантина в Киеве: хотят отменить транспорт и закрыть ТРЦ
12:51
Гороскоп на август 2020 года: когда крайне неблагоприятный период, и что нельзя делать
12:50
Умер Энди Картрайт - появились жуткие подробности трагедии
12:09
Количество вредоносных программ для Android выросло почти на 20% - эксперты
12:00
Карантин в Украине: Степанов сказал, где начнут работать детские лагеря Видео
11:58
Какой будет погода в Украине в последний день июля: синоптик дала прогноз Видео
11:57
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: новые подробности и встречи дипломатов
11:40
Эрдоган на Кавказе показывает Путину, что он готов к драке мнение
11:37
Холостячка 2020 - Ксения Мишина впервые раскрыла подробности личной жизни
11:26
"Угрозы не из ОП": Джокер объяснил, зачем Бондаренко "кидался" на Зеленского Видео
11:25
"Слегка подо**ели": под Харьковом десантники высадились прямо на пляж Видео
11:03
Жена Энди Картрайта объяснила решение расчленить мужа
11:02
Коронавирус в Украине и мире 30 июля: за сутки заразилось рекордное число человек
10:53
Задержание "вагнеровцев" под Минском: эксперт раскрыл планы Кремля по Беларуси
10:47
Киев установил антирекорд по числу зараженных COVID-19
10:30
Спикер Рады дал прогноз, переживет ли экономика Украины эпидемию COVID-19
10:17
Разумков оценил, как именно Зеленский изменился за год у власти
10:11
Гепатит С: симптомы, лечение и диагностика
10:01
Почему Люблинский треугольник - очередная сказка мнение
09:52
В России нашли расчлененное тело украинского рэпера
09:32
Врач объяснил разницу между гриппом и коронавирусом
09:10
Рак рта: какие симптомы должны насторожить
09:01
"Атака ботов": Верещук пожаловалась на происки "доброжелателей" Видео
08:43
Ученые доказали опасность бессимптомных носителей COVID-19
08:40
В Украине COVID-19 преодолел новую "красную линию" Видео
08:39
Что Россию пугает в Украине мнение
08:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 июля: легкий флирт и деньги на ветер
07:54
Судьба наемников "Вагнера": в СНБО выступили с предложением об экстрадиции
07:31
Стал более заразным: ученые бьют тревогу из-за новой мутации COVID-19
06:46
Карточный домик: почему из Евросоюза бегут страны и чего ждать Украине мнение
06:28
Доллар пробьет потолок: появился неожиданный прогноз до 2022 года
06:01
"Сладко": Морозюк без белья показала голенькие грудь и ягодицы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять