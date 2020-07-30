В Слуге народа вспышка COVID-19: названы фамилии заразившихся нардепов – СМИ

Заболевших COVID-19 депутатов на самом деле может быть значительно больше / УНИАН

Народные депутаты от фракции Слуга народа Даниил Гетьманцев, Павел Халимон и Сергей Гривко заразились коронавирусной инфекцией. В последнее время парламентарии ходили на встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание Страна в своем Telegram-канале со ссылкой на инсайдерские источники.

По информации СМИ, у Гетьманцева, Халимона и Гривко диагностирован коронавирус. Ранее они были на встречах с президентом Зеленским, в ходе которых обсуждались проблемные вопросы, связанные с коммуникацией ОП и нардепов.

Отмечается, что встречи с Зеленским прекратятся, так как количество заболевших среди депутатов пропрезидентской фракции растет.

"Но после того, как массово начали болеть депутаты, встречаться, скорее всего, больше не будут", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, коронавирусом переболели нардепы Виктор Аристов, Сергей Шахов, Анна Скороход и другие парламентарии.Читайте такжеУжесточение карантина в Киеве: хотят отменить транспорт и закрыть ТРЦ

По состоянию на четверг, 30 июля, в Украине зафиксировано 68 794 прецедента COVID-19. За последние сутки коронавирусом заразились еще 1197 украинцев.

Правительство 22 июля продлило адаптивный карантин на территории страны до 31 августа. Действовать новый режим ограничительных мер начнет уже с 1 августа.