В Украине придумали новый способ борьбы с коронавирусом - в чем суть

В Украине будут следить за больными коронавирусом / pixabay.com

В Украине скоро появится система отслеживания контактов граждан, которые болеют коронавирусом. Это позволит оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

Об этом в Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - написал Немчинов.

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Напомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.