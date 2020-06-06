Коронавирус возвращается: Степанов упрекнул граждан в легкомыслии

Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия / УНИАН

Коронавирус в Украине взял новую высоту. По состоянию на утро субботы, 6 июня, выявили 26 513 случаев заражения китайским коронавирусом. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за легкомыслия общества.

"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение — наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло, как полную их отмену", - написал Степанов в Facebook.

Министр подчеркнул, что власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса. "Карантин ДЕЙСТВУЕТ до сих пор. Важно не путать понятие смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и прежде", - отметил глава Минздрава.

Читайте такжеСтепанов рассказал, когда в Украине разрешат проводить крупные мероприятия

Он обратил внимание, что статистика увеличения количества случаев COVID-19 наблюдается и в других странах. Так, по словам Степанова, уровень передачи вируса в Германии за последние дни вновь превышает критическое значение. В Китае готовятся к новой вспышке. Еще одной страной, власти которой объявили о начале второй волны, стала Южная Корея. В Бразилии и Индии также фиксируются новые антирекорды.

"В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан — тревожные. Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения", - написал Степанов.

Он призвал всех граждан соблюдать противоэпидемические правила. С ними можно ознакомиться на официальных ресурсах Минздрава.

"Пользуйтесь масками, антисептиками и следуйте социальной дистанции! Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом!" - написал Степанов.

Как ранее писал Главред, в ряде регионов Украины существует вероятность роста числа заболевших коронавирусом, заявил вице-президент Национальной академии наук Анатолий Загородний. Пик заболеваемости коронавирусом в Украине пришелся на первую декаду мая, а потом наблюдалось заметное уменьшение и небольшой рост.