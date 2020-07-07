Ситуация с COVID-19 в Украине: Минздрав готовится ко второй волне коронавируса

Степанов рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в Украине / УНИАН

Лаборатории Украины обеспечены тестами для диагностики COVID-19 на месяц вперед. Сегодня готовность украинских больниц к серьезным вызовам значительно выше, нежели это было в момент начала эпидемии. Государство продолжает работу над тщательной подготовкой ко второй волне коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе своего брифинга в четверг, 7 июля.

По его словам, если сравнивать с мартом, когда в Украине только началась эпидемия COVID-19, сейчас уровень готовности страны гораздо выше – это касается как работы лабораторных центров и наличия систем тестирования, так и готовности учреждений здравоохранения к приему пациентов.

"Нельзя сравнить с тем, что у нас было в начале марта", - сказал Степанов.

Теперь перед государством стоит задача провести грамотную подготовку ко второй волне COVID-19 в Украине, чтобы оказывать эффективную медицинскую помощь всем нуждающимся.Читайте такжеСитуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в Минздраве сделали заявление

"Я считаю, что это разумно, когда делаются соответствующие выводы в том, чего нам не хватало, в чем у нас возникали проблемы и подготовиться так, чтобы и медицинская система выдержала и чтобы мы вовремя могли оказывать помощь всем, кто в этом нуждается", - подчеркнул Степанов.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется стабилизация ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 7 июля в стране зафиксировано 49 607 случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа вирус подцепили 564 украинца.